Recibí presiones de diputados de ARENA, pero no las atendí

“Recibí presiones por parte de algunos diputados de ARENA, pero nunca las atendí, quien me va a juzgar es el pueblo salvadoreño, no me debo a los señores que me pusieron”, manifestó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, quien fue propuesta del partido ARENA.

Wellman dijo que como árbitro electoral responde al clamor de la población, y así deben ser todos los funcionarios; los diputados se deben al pueblo que los elige y a quien representan.

“Han criticado al TSE, pero qué Tribunal había introducido la tecnología en las elecciones y había hecho con éxito las elecciones en el extranjero. Tomamos decisiones que no tomaron otros organismos electorales, tuvimos el apoyo necesario y monetario del gobierno, para llevar a cabo las elecciones”, sostuvo.

El magistrado externó que el TSE ha dado un buen paso, por primera vez en la historia de Centroamérica y quizás en Latinoamérica han votado más compatriotas en el exterior, que fueron casi 400 mil, por ello, hay que seguir adelante con el lema de la modernización electoral. Los informes finales de las auditorías, en el voto desde el exterior no hay ningún señalamiento fuerte; mientras que, el informe de las auditorías en el voto nacional aclara por qué se falló en la divulgación de resultados.

Según Wellman, los magistrados del TSE han actuado dentro de los parámetros constitucionales y legales para salir adelante con las elecciones.

Indicó que con la memoria de elecciones termina el proceso electoral, es un documento de aproximadamente 260 páginas, con esto se rinde cuentas y liquida el presupuesto. Dicho acto será el próximo 23 de julio.

El magistrado agregó que hay dirigentes de partidos quienes se niegan a dejar los puestos, esta es una de las razones por que la población quieren un cambio del sistema electoral, se debe hacer un cambio total y evolucionar, de lo contrario van directo a su extinción.

“Para mí la deuda política no debería existir, pero como está el principio de la democracia representativa, para poder facilitar la participación de más gente dentro de los procesos electorales”, sostuvo el funcionario durante la entrevista radial Las Cosas Como Son.

Debido a que en pocos días los actuales magistrados finalizan sus funciones, enfatizó que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de rechazar candidatos, para magistrados del TSE por no tener el perfil suficiente para el puesto.

