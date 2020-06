Carlos Flores, representante del Foro del Agua pidió que no se le quite al MARN las capacidades construidas hasta la fecha, para transformarlo al papel que tenía allá por el 2005 al 2008, una oficina de tramitación de simples permisos. Foto Diario Co Latino/Archivo

Reactivación económica debe contar con gestión ambiental: Foro del Agua Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados Monumento “Bienvenido a Casa” iluminado para dar fe y esperanza al país El Homo Perfectus (2) “Sino es necesario no se exponga”: Ministro de Salud Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino Carlos Flores -quien integra el Foro del Agua- afirmó que no se puede dinamizar una economía si no se cuenta con un plan de recuperación ambiental, así como insistir en implementar las mismas prácticas de sobre explotación de los recursos naturales; “las viejas prácticas neoliberales, que han puesto a El Salvador en una situación de mayor vulnerabilidad a los desastres”, dijo. El Foro del Agua nace con el objetivo de impulsar junto a las comunidades una gestión responsable, eficiente, equitativa y de participación de la sociedad civil, sin injerencia de la empresa privada. Para Flores, el segundo llamado que hacen como Foro del Agua es al presidente de la República, Nayib Bukele, para no continuar minando el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la gestión ambiental del territorio nacional. “No se puede continuar en ese proceso de degradación del MARN, quitándole, mermando las capacidades construidas hasta la fecha, para transformarlo al papel que tenía allá por el 2005 al 2008, una oficina de tramitación de simples permisos”, sostuvo. Como plataforma permanente de un colectivo de organizaciones e instituciones, coordinan desde su conformación, el 17 de octubre de 2006, incidir en la construcción de la política pública y la legislación relacionada al tema agua, la denuncia permanente por la gestión deficiente e injusta del agua y apoyar a las comunidades que son vulneradas en el acceso al recurso hídrico y la preservación del medio ambiente y rescate de cuencas. Flores consideró importante como medidas inmediatas fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente, porque de este dependen los lineamientos de la gestión ambiental, así como la generación de información clave en prevención de los riesgos y abonar en la mitigación de desastres. “Es necesario, también, para la apertura económica, hacer una integración de dinamizar la economía y la urgente necesidad de recuperar la gestión ambiental. Es decir, esperamos que esta reactivación respete la naturaleza, la gestión prospectiva del riesgo y fundamentalmente el agua se consideré un derecho humano fundamental, a fin de prevenir este tipo de situaciones que impactaron recientemente al país”, agregó. Asimismo, lamentó que después de años de trabajo por la gestión urbanística ordenada aún no se cuente con el ordenamiento territorial y que ha quedado demostrado por las poblaciones afectadas, después de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que tomaron la vida de treinta personas. “Esta tragedia se veía venir, ha sido anunciado y denunciado por las organizaciones y las comunidades potencialmente afectadas; es decir, venimos de una larga lucha para que no se destruya la Cordillera del Bálsamo y cada año han seguido construyendo urbanizaciones que generan más riesgos”, opinó. Sobre el proyecto urbanístico de Las Piletas (La Libertad), cuyos taludes violan las “normas internacionales ambientales”, se sabía que no podía construirse en la zona, pero la empresa constructora, explicó Flores, obtuvo el “permiso ambiental” y ahora genera problemas a esa urbanización y un gasto adicional al Estado salvadoreño. “Nuevamente, las empresas privatizan las ganancias por la construcción de este proyecto urbanístico, pero ahora pretenden que asumamos como Estado salvadoreño la pérdida, el gasto de la construcción de obras de mitigación y eso no podemos permitirlo. Queremos que el MOP, antes de invertir en obras de mitigación en Las Piletas, abra una investigación que lleve a saber qué funcionario (MARN) entregó ese permiso ambiental, que ha de ser fraudulento, y si la empresa constructora tiene la responsabilidad de asumir los costos de este tipo de obras”, puntualizó. Compartir Facebook

Twitter

Google +