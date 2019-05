Quieren que nuevo líder del FMLN no sea ni empresario ni funcionario

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Líderes jóvenes del FMLN, se mostraron a favor de elegir a un secretario general, que no sea empresario o tenga nexos empresariales. Tampoco verían bien que sea funcionarios en el ejercicio de su cargo.

Asimismo, plantearon que los dirigentes deben mantener y defender los postulados de izquierda, así evitar posiciones ideológicas ambiguas.

Anabel Belloso, actual diputada e integrante de la Comisión Política del Partido, dijo que el nuevo secretario general y los dirigentes, a elegir el próximo 16 de junio no deben ser “blandengues” ideológicamente y mantenerse fieles a las demandas populares, porque este es uno de los principales reclamos de la población.

“Debe ser una persona con una claridad política, ética, ideológica, que sea coherente con nuestros valores y principios, que ponga por sobre cualquier cosa el interés colectivo. Que deje de un lado los intereses personales. La necesidad de satisfacer necesidades personales o que responda a intereses de grupo y mucho peor, si se trata de intereses empresariales”, dijo la diputada.

Además debe ser una persona que sea capaz de dialogar y construir consenso, pero que “no comprometa” los ideales por los que ha luchado el partido.

“Que tenga capacidad la capacidad de mantenerse a la izquierda, si es necesario dar un giro más a la izquierda, porque creo que es lo que la población también ha estado exigiendo, que no nos veamos en posiciones muy aguadas, muy ambiguas, blandengues”, añadió Belloso, en entrevista con canal 33.

Belloso, señaló que el FMLN debe revitalizarce y volver a sus raíces, retomando aquellas banderas de lucha de la izquierda, que le permita ser visto por la población como “el instrumento o vía de lucha”.

También se deben corregir las formas de trabajo porque: “se han cometido muchos errores desde las diferentes estructuras”, como la promoción del debate y evitar las decisiones verticales, sostuvo.

Joaquín Morán, integrante de la Comisión Política, por el sector juventud, pidió evitar la dualidad de cargos, por lo que se vuelve necesario que quienes una vez ejercen un cargo como funcionario, no se someta o no sea elegido para las estructuras de dirección.

“Tratar de ajustar la agenda del funcionario, ya sea diputado, diputada, alcalde, alcaldesa, ministra, ministro, adoptar la agenda del partido hacia ellos, eso nos ha traído muchos problemas, porque el funcionario ya no tiene tiempo para atender el partido, ni los problemas que tiene el partido, ni la agenda nacional por estar atendiendo sus obligaciones como funcionario”, cuestionó Morán.

Por ello, el dirigente hizo un llamado para todos aquellos funcionarios, que tienen la aspiración de inscribirse para un puesto en las estructuras de dirección del FMLN, que cumplan su obligación delegada y se abstengan de participar en la elección de autoridades partidarias.

Morán, pidió además que se de más espacio para la formación de cuadros jóvenes dentro del partido, para no verse en la necesidad de colocar a veces a personas aliadas al FMLN, pero que no tienen la formación ideológica y no comparten totalmente los principios partidarios. También pidió la paridad en porcentajes de participación de mujeres y hombres, tanto en estructuras de organismos partidarios como de candidatos de elección popular.

También el integrante de la Comisión Política, recalcó el llamado a que el nuevo secretario general no tenga nexos empresariales.

“Para nadie es un secreto que al interior del partido hay alianzas, hay compañeros que han venido, que han simpatizado con el FMLN, que se han quedado con nosotros compartiendo que de alguna manera también nos apoyan, pero que sin cumplir algunas obligaciones como militantes, tienen la aspiración de conducir al FMLN y los respetamos, pero no vemos bien que el partido sea conducido por un empresario”, recalcó.

Luego hizo un llamado para que no menosprecie la capacidad de análisis de la militancia, para tomar sus propias decisiones.

“Yo creo que es un irrespeto a la militancia, al padrón del FMLN, creer que la gente no tiene criterio. Creo que la gente que estamos en el padrón tiene criterio para elegir y no se va dejar imponer”, agregó.