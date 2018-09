¡Qué gran enseñanza!

Nelson López*

Hoy solo se me ocurrió publicar una entrevista que impacta a cualquiera y no precisamente es una cadena pero dan ganas que todo mundo sepa el pensamiento de esta gran personalidad que al ser entrevistada respondió de manera tajante y admirable. Sin duda alguna serán varias entregas así que no se las pierda.

CON DIGNIDAD

Tengo 68 años. Soy Oscar Frese, médico de Monterrey, México. Catedrático de Medicina en TecSalud. Estoy casado y tengo tres hijos y cuatro nietos. Soy un liberal respetuoso.

*¿A qué edad nos morimos?*

– A los 88 años las mujeres, a los 86 años los hombres. Pero se puede prolongar esta edad con calidad de vida, mejorando alimentación, hábito de actividad física y manejando el estrés. Se trata de llegar a ese final sin depender de otros.

*Sin molestar*

– ¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para no molestar a los demás. “Envejece bien, quien ha vivido bien”, dijo Pitágoras. Y vives bien si piensas en los demás.

*¿Qué es envejecer?*

– Ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas valerte… ¡envejeces bien!

*Pues envejezco bien*

– Es el envejecimiento normal: vas adaptándote a paulatinas pérdidas. ¡Lo indeseable es el envejecimiento patológico!

*¿Qué es un envejecimiento patológico?*

– Un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia.

*¿Es muy frecuente?*

– Se da en el 12% de los mayores de 65 años: consume muchos recursos públicos.

*¿Qué ocasiona ese envejecimiento prematuro?*

– Una enfermedad acelerada… o que esa persona no se ha cuidado bien. ¡Y esto depende de cada uno, es perfectamente evitable!

*No tanto si soy pobre…*

– Es verdad que el poder económico y un buen sistema sanitario público palian el envejecimiento prematuro. ¡Pero hay muchas otras cosas que puedes hacer!

*Le escucho*

– Haz ejercicio. Come de todo, en horas regulares y poca cantidad. Evita el sobrepeso. Duerme siete horas. No fumes ni te intoxiques. Mantén la presión arterial entre 8 y 12. Mantén el colesterol bajo…

Factores fisiológicos y psicológicos: hay circunstancias que pueden envejecerte mucho, como la muerte de un ser querido, el desempleo, las penurias económicas…

*¿Algún consejo al respecto?*

– Ahorrar un fondo de retiro.

Procura mantener siempre una actitud activa y positiva. Sonreír, reír. ¡Un día no reído es un día perdido!

*Otro consejo*

– Cultiva tus amistades. Construye tu propia red social. Será tu soporte cuando seas mayor. ¡Esto es fundamental!

*¿Por qué?*

– Porque la soledad es la peor compañera: ensimisma, entristece, deprime, produce erosión cognitiva… ¡Te envejece!