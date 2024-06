Pueblos originarios conmemoraron el 500 aniversario de la batalla de Acaxual

Por: Iván Escobar

Colaborador

Representantes de poblaciones originarias de El Salvador y Guatemala conmemoraron recientemente, con una ofrenda ceremonial ancestral, la resistencia indígena, en el marco de los 500 años del inicio de la invasión española a tierras ahora salvadoreñas.

El encuentro tuvo lugar en el cantón Ajulucó, distrito de Tenancingo, departamento de Cuscatlán, el 8 de junio del presente año, y fue organizado por la Asociación de Consejos de Pueblos Originarios de Cuzcatan (ACOPOC), donde se compartió y reflexionó en torno a esta fecha histórica y dolorosa para las poblaciones originarias.

La batalla de Acaxual (Acajutla), es un hecho histórico que tuvo lugar el 8 de junio de 1524, en la zona occidental del país, es el primer encuentro bélico de Pedro de Alvarado, su gente y los indígenas aliados que llegaron desde el sur de México con miras de conquistar nuevos territorios a favor de la Corona española. Venían con la sed de arrasar con los territorios que hoy conforman Guatemala y El Salvador.

En esta batalla en el occidental departamento de Sonsonate, el lugarteniente de Hernán Cortés, el invasor de México, es decir, Pedro de Alvarado, encontró una tierra fértil y rica, pero como lo relata en sus cartas de relación, que también había “gente recia”, o sea, encontró un pueblo en resistencia desde un primer momento.

Es ahí, donde Alvarado recibió un flechazo en una de sus piernas y quedó lisiado. La hazaña es atribuida al cacique Atonal, que la historia vencedora ha tratado de anular, pero hoy los pueblos originarios lo mencionan como reivindicación de sus derechos, y por ser para estas comunidades el gran héroe de la resistencia nahua-pipil.

Nanzint Guadalupe, guía espiritual de ACOPOC recordó en este encuentro que también reunió a sacerdotes y líderes espirituales mayas, provenientes de Guatemala y que llegaron invitados a la misma, que “esta fecha es dolorosa”.

“…traían la cruz en una mano y la espada en la otra…estos hombres traían la palabra divina, la Biblia…pero venían también cortando las cabezas con esa espada…”, mencionó la mujer mayor de la asociación.

Y recalcó que los invasores “…en su palabra divina decían, no mataras, pero ellos mataron a todos nuestras hermanas y hermanos, los torturaron, los quemaron vivos, los ahorcaron…su palabra divina decía no desearás a la mujer ajena; pero ellos violaron a nuestras abuelas, doncellas y madres…decían también en su palabra divina, no robarás, y ellos se robaron todo lo que estuvo a su alcance”.

Nanzint Guadalupe precisó que muchos hermanos aceptaron la religión católica, “…pero nosotros estamos aquí en resistencia. 500 años de resistencia y vamos a seguir en resistencia”.

Por su parte, el Tata TitKuat, también de la asociación, lamentó que 500 años muchos no han entendido ese desastre que sufrieron las poblaciones originarias, las cuales 500 años después del inicio de la invasión, siguen sufriendo marginación, pobreza, exclusión y explotación.

Ambos representantes originarios, llamaron a las poblaciones originarias a unificar su lucha y resistencia, pero no de la forma violenta como tradicionalmente se hace creer que actúan los pueblos originarios. “Nosotros somos pueblos pensantes, nuestra arma es la ancestralidad, el conocimiento de las abuelas y abuelos…no somos violentos como se hace creer, desde la espiritualidad es cómo nosotros defendemos nuestra identidad”.

La nana agrega que por ello, los españoles los calificaron de brujos, de malos, de endemoniados, “…ellos jamás comprendieron nuestra cultura y espiritualidad”. Esto se replica en la actualidad dicen ambos líderes y otros representantes de poblaciones originarias, “nos llaman brujos”, las iglesias evangélicas y católica, así como sectores conservadores de la sociedad.

“La unidad entre nosotros los pueblos originarios nos va a salvar para que sigamos en nuestra cosmovisión maya, y ustedes con sus saberes ancestrales aquí en El SAlvador…nosotros queremos agradecer a los ancestros, estamos acá para ello, no buscamos revanchas de ningún tipo…” externó el Tata Abelino, guía espiritual Maya, que llegó desde Guatemala para ser parte del encuentro.

En este encuentro estuvieron presentes representantes de poblaciones originarias de la zona occidental, central y paracentral del territorio salvadoreño, así como de pueblos Mayas de Guatemala.

Otros encuentros

Ese mismo día sábado 8 de junio, en el occidente del país, específicamente en el departamento de Sonsonate, se realizó la jornada denominada “500 años de resistencia. El fin de la larga noche”, en la cual organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos indígenas de diversas partes del país, así como organizaciones sociales y sindicales realizaron una ceremonia y encuentro con representantes de pueblos originarios, como parte de la fecha, en la cual demandaron mejores condiciones de vida, y pidieron un alto a la violación de derechos humanos, así como se proteja el territorio de todo proyecto estractivista que afecte el medio ambiente y por ende a las poblaciones más vulnerables.

Con estas demandas buscan la reivindicación de sus derechos, elevar la voz por que se dé una vida digna a las poblaciones originarias, se garantice la salud, la educación, y el derecho de la tierra, este último un problema latente y motivo de grandes conflictos en nuestro país, hasta hoy en día, al igual que el acceso a las fuentes de agua y protección del medio ambiente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...