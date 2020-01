Proponen que cotizantes solteros del ISSS puedan incluir un beneficiario

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad ampliar la cobertura de los servicios de salud, diputados de ARENA presentaron una solicitud de modificación al inciso segundo del artículo 2 de la Ley del Seguro Social para permitir a los cotizantes solteros la inclusión de un beneficiario de los servicios de salud que presta la institución.

Los legisladores consideraron que la reforma legal es pertinente debido a que en el país existe una gran cantidad de jóvenes solteros que cotizan al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), pero no hacen uso del servicio y poseen familiares que podrían beneficiarse.

“Somos muchos los solteros a los que se nos descuenta en planilla laboral para cotizar al ISSS y por ello hemos trabajado esta reforma, para que se incluya a un beneficiario aún cuando este no tenga lazos de consanguinidad”, dijo Josué Godoy, diputado de ARENA.

Godoy consideró que si bien para la elaboración de la propuesta no se trabajó en la fuente de financiamiento para que el ISSS pueda cumplir con las obligaciones que generaría la enmienda, de ser aprobada, como diputados están dispuestos a trabajar con las instituciones encargadas la forma de fortalecer al Seguro Social.

El legislador sostuvo que, aunque el Seguro Social nunca estará preparado para asumir las responsabilidades de forma inmediata, pueden establecerse acuerdos como en el caso de la ampliación de cobertura a hijos de cotizantes hasta los 18 años, en el cual se negoció fuera de forma progresiva; es decir, primero hasta los 15 años y luego hasta la mayoría de edad.

Para el estudio de la modificación se propone en un primer momento convocar al representantes del Ministerio de Hacienda y del ISSS, para precisar tanto la inversión necesaria para implementarla como la población que resultaría beneficiada.

“Planteamos que se llame al ministro de Hacienda y al director del Seguro Social a la comisión de Trabajo para no establecer una reforma que no pueda implementarse por falta de recursos, además de establecer un tiempo prudencial para que el ISSS pueda prepararse”, sostuvo Marcela Villatoro, diputada del partido tricolor.

De aprobarse la enmienda, los asegurados activos que no estén casados ni acompañados y no tengan hijos, o con hijos en edades no comprendidos por la ley, que cuenten con personas que dependan económicamente de ellos, podrán inscribir a una persona como beneficiaria, la cual gozará de los mismos derechos y prestaciones que establece la Ley del Seguro Social.

Los legisladores consideraron que es necesario que la modificación se apruebe para que los cotizantes solteros puedan incluir como beneficiarios del Seguro Social a sus padres, cuando estos no cuenten con cobertura por empleo informal o cualquier otro tipo de personas con quienes compartan lazos no necesariamente familiares.