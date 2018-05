Programa “Cultura de Excelencia” busca eficiencia en instituciones públicas

Compartir ! tweet





Marisol Miranda

@DiarioCoLatino

“ Cultura de Excelencia” se denomina el programa que busca fortalecer empresas e instituciones públicas de El Salvador para influir positivamente en la eficiencia, productividad y sostenibilidad que pretenden generar una mayor economía.

El programa es impulsado por la alianza que está conformada por la agencia de EE.UU. (USAID), la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de El Salvador, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), COEXPORT y FUNDEMAS.

Peter Natiello, director ejecutivo de USAID, dijo que la mejor manera de competir en una economía global con clientes que exigen ciertos estándares es tener un producto o servicio de alta calidad que asegure la excelencia de su negocio.

“El gran reto de los mercados internacionales es desarrollar productos diferentes, innovadores, con alto valor agregado para los consumidores y eso requiere en una palabra la excelencia”, indicó Natiello.

Además, explicó que en el sector privado 15 empresas serán certificadas en gestión de la excelencia que les permitirá ser más competitivas, generar mayores ventas y empleos para los salvadoreños.

Natiello detalló que una meta de la alianza para la prosperidad de los tres países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) es dinamizar el sector productivo para crear más oportunidades económicas.

“Por esa razón USAID se asocia con el Gobierno de El Salvador y el sector privado para impulsar el crecimiento económico ayudando a micro, pequeñas y medianas empresas a incrementar su productividad y competitividad ampliando sus operaciones en mercados locales y de exportación”, puntualizó.

En el programa se implementará la guía Baldrige Excellence Builder que identifica las brechas de desempeño y acciones de mejora, que tendrá una duración de cuatro meses e iniciará en junio.

José Morales, subsecretario de Gobernabilidad de la Presidencia de la República, comentó que el país no tiene futuro si no se trabaja de la mano con el sector público y privado, también si no se tiene una base para un diálogo sincero.

“Para el sector público es una obligación porque los ciudadanos tienen el derecho de recibir servicios de calidad”, enfatizó Morales.