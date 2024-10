Presupuesto 2025 será otra medicina amarga para la población

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) manifestó que el presupuesto 2025 tendrá impactos negativos en la población y la economía nacional, aumentará el desempleo al ser cesados de sus puestos 11,000 empleados de diferentes instituciones públicas, sumado al congelamiento salarial en los Ministerios de Salud y Educación, en violación a las leyes del escalafón que mandatan aumentar dichos sueldos.

Francisco Rodríguez, representante del BRP, reiteró que el presupuesto del próximo año será otra medicina amarga para la población, habrá más desempleo, se deteriorarán los servicios de salud y educación, aumentará el costo de la vida, pobreza, inmigración y la economía seguirá estancada. Otra medicina amarga para la población.

“Habrá más deterioro de la salud, pues han dicho que a ese Ministerio le quitarán $156 millones, incluyendo $54 millones a los hospitales y despedirán a más de 1,000 personas. Se vienen más daños a la educación, pues el Ministerio tendrá un recorte presupuestario de $34 millones, hay menos recursos para educación parvularia, media y básica”, indicó.

Dijo que al Ministerio de Agricultura le recortarán el 43% del presupuesto, esto significa un golpe a las familias campesinas y favorecer a los comerciantes importadores; también, se tendrá más deterioro de las calles, carreteras y caminos vecinales, pues el MOP tendrá recorte presupuestario.

“Bukele mintió cuando prometió frenar el endeudamiento porque al proyecto del presupuesto le faltan $1,226 millones que se obtendrán del desembolso de 37 préstamos, mientras el clan inconstitucional gobernante y sus aliados castigan al pueblo con recortes al gasto social y hunden al país en la miseria, suben el 20% el gasto militar y el 43% el de propaganda, para seguir atemorizando al pueblo”, sostuvo Rodríguez.

“Estamos haciendo el llamado a desmentir a este régimen inconstitucional de Bukele, ya que los problemas sociales se agravan con el proyecto del presupuesto, el llamado a los diferentes sectores es a luchar y a no permitir que este gobierno nos quite esos derechos que han sido conquistados a través de lucha”, indicó.

Sonia Urrutia, dirigente del BRP, hizo un llamado a la población para unirse a las diferentes actividades y mostrar el rechazo al presupuesto presentado por el gobierno. Actualmente hay 22,500 desempleados de diferentes dependencias del Estado, y para el próximo esta cifra podría incrementar; también para los sindicatos el gobierno de Bukele ha significado un verdadero retroceso, ya que por ejercer el “trabajo sindical” se les está criminalizando y encarcelando.

“Llamamos a la población víctima de este régimen inconstitucional a denunciar y a rechazar contundentemente el proyecto del presupuesto 2025, asimismo a levantar con dignidad sus justas demandas y a luchar por un presupuesto que atienda nuestras más sentidas necesidades”, reiteró Urrutia.

María Inés Dávila Medina, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico de la UES, dijo que a la comunidad universitaria le queda claro a quién beneficiará este presupuesto. La UES desde hace varios ha sido afectada con el incumplimiento al presupuesto que se entrega, así como por el cierre de las instalaciones que estuvieron a cargo del INDES y el MOP.

En el presupuesto para 2025 no se aceptó la propuesta dada por la UES, que es necesaria, pues hay infraestructura que no fue reparada, en todas las facultades tanto de las multidisciplinarias como del campus central, no pueden desarrollar las actividades académicas de una forma adecuada.

“Este presupuesto muestra que hay una prioridad por gastar más en el ramo de Defensa, obviamente son más armas y represión hacia nuestro pueblo, y menos educación, esta reducción es a todos los niveles, desde educación básica hasta nivel universitario”, destacó.

A la vez, agregó que con estos recortes presupuestarios los más afectados son quienes asisten a los centros educativos públicos, incluida la UES, el gobierno aun adeuda $45 millones lo cual afecta directamente el desempeño de la educación, pero se está priorizando el gasto en el Ministerio de Defensa.

Denunció que varios estudiantes de la UES permanecen capturados bajo el Régimen de Excepción, entre ellos, Giovanni Aguirre y Luis Menjívar, quienes cursan la licenciatura en Sociología, y se desconoce en qué centro penitenciario están recluidos.

“No estamos de acuerdo con ese presupuesto para todo el ámbito educativo y la atención en salud, se está afectando a las comunidades rurales, que son quienes asisten a los hospitales públicos y unidades de salud, también es de donde provienen nuestros estudiantes, las zonas rurales y populares serán las más afectadas”, sostuvo.

De aprobar el presupuesto presentado por el gobierno, el BRP considera que seguirán en abandono las alcaldías y las obras inconclusas, como parques, mercados, el hospital Rosales y el de Nejapa; así como recortes drásticos a los Ministerios de Cultura, Desarrollo Local, Medio Ambiente y programas sociales.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...