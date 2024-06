Presidente Nicolás Maduro lidera intención de voto en Venezuela

TeleSUR

El actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ganaría las elecciones presidenciales convocadas el 28 de julio, con 43%, seguido por Edmundo González con 32% y José Brito en el tercer lugar con 8,2%, de acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora latinoamericana Paramétrica.

El resto del estudio diagnóstico cuantitativo se inclina por Antonio Ecarri con 2,1%, Javier Bertucci con 1,75%, Claudio Fermín con 1,5%, Daniel Ceballos con 1,2%, Benjamín Rausseo con 1,1% y Luis Eduardo Martínez con 0,75%.

El estudio de opinión fue realizado en Caracas, Miranda, Falcón, Zulia, Mérida, Táchira, Portuguesa, Barinas, Guárico, Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Bolívar.

El mismo midió además la intención del voto en las presidenciales del 28 de julio. 80,30% afirmó que definitivamente si participará, 13,25% respondió que tal vez vaya a votar, 3,80% manifestó que tal vez no vaya a votar, 1,0% no sabe, no opina, mientras que 1,65% fue enfatico al señalar que no irá a votar.

En el sondeo de opinión también se consultó sobre los problemas nacionales que más aquejan al venezolano. 46,5% Servicios médicos y hospitalarios, Servicios Públicos (gasolina, electricidad, agua, aseo urbano, internet) 22,3%, Situación económica 13,4%, 5,1% Corrupción, e inseguridad 4,7%, entre otras preguntas.

El estudio de @Paramétrica_org se llevó a cabo del 07 al 15 de mayo, y contó con un muestra de 2000 entrevistas casa por casa a nivel nacional, con un error muestral de 2,19% y un nivel de confianza de 95%.

Derrotar a la derecha

Recientemente, El presidente Nicolás Maduro llamó a derrotar a la derecha y la extrema derecha en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, a propósito de una reunión con estructuras políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Zulia.

De acuerdo a la dirección del PSUV, este “encuentro servirá para unificar criterios, así como para establecer una visión clara “del trabajo que hay que hacer” de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio”.

Asimismo, Maduro urgió a la militancia para “afinar la maquinaria del 1×10 de cara al simulacro nacional que se realizará el domingo 9 de junio”. De acuerdo al presidente “el 1×10 garantizará una victoria con paz y estabilidad para ratificar la independencia del país y el crecimiento del nuevo modelo económico y la recuperación de lo social del pueblo”.

Insistió, en esa dirección, que “estamos construyendo, sobre la base de la experiencia, el poder y la fuerza que tenemos, una nueva y poderosa maquinaria del 1X10 para ganar las elecciones de una manera amplia y garantizar la paz”.

Asimismo, puntualizó que “solo una Revolución como la nuestra está preparada para valorar la fuerza regional del Zulia y enaltecer la identidad de su pueblo, llevándolo a su máxima expresión”.

Por ello, precisó que “la necesidad de unificar criterios para avanzar en acción permanente, así como establecer una visión clara de trabajo de cara a los nuevos desafíos”.