Presidente Nayib Bukele sigue en preferencias de población

El Presidente de la República Nayib Bukele, sigue presentando resultados positivos en las preferencias de la población salvadoreña, que lo aprueba en un 80.0 %, en contra parte con el 15 % no lo aprueba.

La encuesta, además de medir la aprobación, también señala que de realizarse un referéndum para que continué Bukele, el 76.0 % lo apoya contra un 17 % que prefiere que no continúe. No obstante, la figura del referéndum para la continuidad de un gobernante no existen en la Constitución de El Salvador, lo que provocaría que debe haber una reforma constitucional para tal efecto.

Además, la muestra realizada entre el 25 y 29 de junio del 2019 por la casa encuestadora Mitofsky, señala que el país va por el rumbo correcto, así lo afirma el 72.7 %, además el 68.0 % opina que el mandatario tiene las riendas de la nación.

Es de destacar que no todo lo referente al gobierno sale bien evaluado, ya que en temas de cómo ven la situación política, el 52.9 % dice que está mejor, pero en la economía el 56.1 % afirma que está peor, solo un 28.4 % está mejor, y en el caso de la seguridad el 57.9 % contestó que se está peor y solo el 34.7 % que es mejor.

Hasta mayo de 2019, la encuesta afirmaba que la inseguridad es uno de los problemas principales de la sociedad salvadoreña, ya que alcanza el 43.1 %, le sigue la economía con 34.8 % y la corrupción con el 20 %. La muestra para la encuesta fue de un mil ciudadanos, de los cuales el 47 % eran hombres y 52.4 % mujeres, entre las edades de 18 y más de 50 años. Las preferencias siguen mostrándose favorables para el presidente más joven de Latinoamérica, con apenas 38 años, y a quien un 69 % de los encuestados lo ve con una “imagen personal buena”.

La encuesta fue tomada a residentes con acceso a dispositivos fijos o móviles inteligentes con acceso al internet, con una muestra de error de mas o menos 4.0.

No todas la evaluaciones son favorables

En editorial reciente de la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS), cuestiona al gabinete seleccionado por el Presidente Bukele, pues está formado mayoritariamente por hombres, con lo cual el Presidente Bukele incumple su promesa del gabinete paritario, es decir, igual cantidad de mujeres y de hombres.

Además, citan “que provienen, básicamente, del círculo de allegados presidencial (familiares, amigos y empleados o socios de sus empresas, muchos sin experiencia política en la gestión pública), otros son miembros del partido GANA (entre ellos tres diputados) y algunos fueron funcionarios del gobierno anterior (ministro de Hacienda y presidente de la Defensoría del Consumidor)”.

En materia de seguridad, ARPAS cuestiona el despliegue masivo de policías y militares, con lo que se confirma la continuidad de la lógica “represiva de los gobiernos anteriores”.

Y agrega: “esta perspectiva tiene serios límites, pues no incorpora la integralidad de las políticas de seguridad (represión del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de delincuentes, y atención a víctimas de la violencia) y deja de lado las causas estructurales de la violencia relacionadas con la impunidad, la exclusión, marginación, etc”.