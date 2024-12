Presidente de Colombia ratificó apoyo a soberanía de Panamá

Bogotá/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseveró este domingo que hasta las últimas consecuencias estará al lado de Panamá y de la defensa de su soberanía, en respuesta a un comentario del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump.El gobernante sudamericano se pronunció su red social X después de que el magnate expresara que podría exigir que el Canal de Panamá regrese a manos del país norteño, que lo controló hasta el 31 de diciembre de 1999.A propósito de esa declaración, Petro escribió que “si el nuevo gobierno estadounidense quiere hablar de negocios, hablaremos de negocios, de tú a tú, y en beneficio de nuestros pueblos, pero jamás, se negociará la dignidad”.Afirmó que Trump se equivoca y se contradice.También aseguró que si el próximo ocupante de la Casa Blanca no quiere miríadas pasando el Darién, incrementadas por millones desde Panamá hasta México, debe entender que eso depende de la prosperidad y libertad de los pueblos de la región.“Si le parece costoso pagar por pasar el Canal de Panamá en manos de los panameños, mucho más costoso será hundir a Panamá, Suramérica, Centroamérica o México en la pobreza. Si no nos quieren en Estados Unidos, hay que volver prósperas todas las Américas en independencia, libertad y dignidad democrática”, remarcó.En respuesta a los comentarios de Trump, también se pronunció hoy el presidente panameño, José Raúl Mulino.Sentenció que la Patria y el canal de Panamá no son negociables y que la ruta interoceánica “es panameña y lo seguirá siendo”, en respuesta a la amenaza del magnate, quien planteó que exigiría la devolución de ese paso si no se reducen las tarifas que cobran para su tránsito él.

