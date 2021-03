Presentando a los contratistas de la NED que trabajan contra Cuba (I)

Por Brenda Murillo.

Publicado por cubanoypunto

En ocasiones pensamos que el dinero que destina el gobierno de EE.UU. a la National Endowment for Democracy (NED) tiene un camino directo desde Washington hacia Miami y de ahí hacia Cuba, pero no es realmente así. Hay una complicada telaraña, como la denominó en una oportunidad la periodista Eva Golinger, cuyos hilos salen también de EE.UU. hacia Europa y América Latina, y de estas regiones llegan también a Cuba. Claro, mientras más largo es el recorrido, más difícil es detectar su origen y va quedándose más por el camino, llegando menos a la Isla.

Me he motivado a escribir sobre algunas de las instituciones u ONG que se han vinculado a esta especie de “danza de los millones”, algunas de las cuales son casi desconocidas para los cubanos. No escribiré sobre las ya harto conocidas Diario de Cuba, Directorio Democrático Cubano o Cubalex, sino sobre otras menos familiares.

Las instituciones que serán presentadas están dentro de las receptoras de fondos de la NED en el año 2020 para trabajar contra Cuba. (link). También han recibido fondos en otros años, como bien puede observarse en el sitio Web de la propia institución norteamericana.

Este primer artículo se lo dedicaré al Centro Latinoamericano para la No Violencia (LACENV, por sus siglas en inglés), al Instituto de Colaboración y Desarrollo y a Investigación e Innovación Factual A.C., radicados en EE.UU., Uruguay y México, respectivamente.

El Centro Latinoamericano para la No Violencia recibió en el año 2020 un total de $ 48,597 para difundir el accionar de una organización denominada Coalición de Trabajadores Autónomos de Cuba, para el entrenamiento de sus líderes, así como para desarrollar otras acciones de apoyo a emprendedores cubano. La información pública sobre este centro indica que se dedica a apoyar a los trabajadores por cuenta, pero cuál es la realidad.

Si buscamos en su sitio Web encontramos que esta organización promueve la no violencia como herramienta para estimular supuestos cambios políticos y sociales en América Latina, pero, es llamativo que es dirigida por Omar López Montenegro, uno de los directivos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), financista de actos terroristas contra Cuba y protectora de Luis Posada Carriles y Orlando Bosh. ¿Qué moral tendrá López Montenegro, afiliado a dicha Fundación, para hablar de lucha pacífica?

Antes de ser dirigida por López Montenegro esta organización fue liderada, hasta su reciente fallecimiento, por Severiano López Sicre, cubano residente en Puerto Rico, fundador de la FNCA y vinculado a actos terroristas contra Cuba planificados desde esa colonia norteamericana.

Pero eso no es todo, la Directora de Relaciones Internacionales es Joanna Masiubanska, polaca experta en “lucha estratégica no violenta” y capacitadora de “luchadores no violentos” involucrados en “protestas pacíficas”, como las guarimbas en Venezuela. A ella se le suman directores en México, Ecuador y Nicaragua.

Para la FNCA el LACENV es un “centro dedicado a la educación y entrenamiento de activistas a nivel continental”. ¿Activistas de qué y para qué? En el propio sitio de el LACENV, cuyas oficinas centrales están en Miami, Florida, aparece una promoción muy amplia de las acciones provocadoras y hostiles, nada pacíficas, de Juan Guaidó y la oposición venezolana.

Como puede observarse es grande la hipocresía de esta entidad, cuya doble moral queda al descubierto cuando se percibe que es liderada por miembros de la FNCA, guarida de terroristas, al mismo tiempo que articulan un discurso público diferente, construido para ganar adeptos e influir en personas que después se alinean al cumplimiento de sus propósitos.

El otro receptor de fondos de la NED que nos ocupa hoy es el Instituto de Comunicación y Desarrollo, que en el 2020 recibió el monto de $ 79,300 para promover denuncias sobre supuestas violaciones de la libertad de expresión en Cuba. Este es un instituto uruguayo, creado en 1986, con proyectos y programas en diversos países latinoamericanos y caribeños, dirigidos fundamentalmente a estimular la defensa de los derechos humanos y las libertades cívicas, fortalecer la sociedad civil y la participación ciudadana, entre otros propósitos. En este punto cabría preguntarse, qué hace una institución uruguaya interfiriendo en asuntos que solo son de interés para los cubanos.

Amigos uruguayos me han confirmado que no puede descartarse que este instituto esté apoyando, capacitando, promoviendo y financiando a los participantes en las protestas ocurridas frente a la Embajada de Cuba en Montevideo, capital uruguaya, como parte de su currículo para justificar la paga, aun cuando no han conseguido una participación relevante en estas acciones.

Terminando por hoy haré alusión a Investigación e InnovaciónFactual A.C. , receptor de $74 000 en el 2020, dirigidos a seleccionar, capacitar, asesorar y entrenar “periodistas independientes cubanos”.

Esta institución se creó en el 2014 y su Director General desde el año 2015 es Jordy Meléndez, ciudadano mexicano, muy vinculado a Yoani Sánchez y a 14ymedio. De hecho, conocí de esas estrechas relaciones gracias a una publicación del propio 14ymedio en el año 2019, donde presentaba a Factual como un proyecto que apoya a jóvenes periodistas cubanos. Pero no a los periodistas de medios estatales, sino a esos “independientes”. En todo caso podríamos preguntarnos, si lo que quieren es desarrollar un periodismo profesional, por qué unos y no otros, esa elección revela sus dobles intenciones y pone al descubierto su interés en formar “profesionales” que respondan a sus intereses.

Hasta aquí llego hoy. Queda evidenciado que EE.UU. mueve sus hilos desde diversos rincones del planeta para promover, financiar, entrenar y abastecer a la contrarrevolución cubana, utilizando las más disímiles estrategias, desde las frontales y abiertas, hasta encubiertas e indirectas como estas instituciones. Claro que todo esto evidencia que la contrarrevolución no es para nada independiente o autónoma, aunque se presenten con ese cartel.

Hay mucha impunidad e irrespeto a la soberanía nacional cubana en estas acciones. Imaginemos, por un breve instante, que Cuba destinara presupuesto del Estado para financiar proyectos destinados a promover grupos o personas que persiguen como objetivo crear el caos dentro de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Por supuesto, es un mero ejercicio de imaginación, porque la ética de la Revolución cubana sí no admite este tipo de doble accionar y mucho menos la intromisión en asuntos que solo conciernen a cada país.

Otro día seguiremos abordando el tema.