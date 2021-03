Prensa Latina, un peldaño más

La Habana/Prensa Latina

Solo superado por los gigantes Google y Youtube y por delante de Facebook, ese medio, con 62 años de experiencia en temas internacionales, en particular de América Latina y el Caribe, fue situado en esa posición por el estudio ‘Digital 2021’, elaborado por las importantes empresas de comunicación We Are Social y Hootsuite sobre los patrones de consumo de Internet en el mundo.

Se trata del resultado de una labor realizada bajo severas dificultades, acrecentadas por la crisis sanitaria global y los efectos del recrudecido bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, cerco que ha golpeado a Prensa Latina desde el mismo día de su primera transmisión el 16 de junio de 1959.

Con corresponsalías en más de 30 países, la agencia emite unas 400 informaciones principales hechos políticos, económicos, sociales, culturales, científico-tecnológicos y deportivos.

Su portal contiene una sección dedicada a la pandemia, que recoge todas las notas y trabajos especiales relacionados con la Covid-19, y otra denominada ‘Firmas Selectas’ con artículos de destacados periodistas y expertos, en su mayoría latinoamericanos.

Entre sus servicios más novedosos está ‘Escáner’, una oferta de investigación periodística sobre los más disimiles temas a través de entrevistas, materiales de multimedia, análisis y reportajes.

Toda esa producción también alimenta su actividad en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, Telegram y Mastodon.

Además, brinda servicios radiales, televisivos y de multimedia en varios idiomas, con reportes en vivo de sus corresponsales, y edita una decena de publicaciones (Orbe, en sus ediciones nacional e internacionales, Cuba Internacional, The Havana Reporter, Avances Médicos de Cuba, CubaPlus, Negocios en Cuba, Correo de Cuba y la revista Vietnam) y libros de periodismo y temas latinoamericanos.

También atesora desde hace seis décadas una fototeca patrimonial con imágenes de la isla, Latinoamérica y el mundo, y ofrece fotografías de la actualidad noticiosa.

Durante su larga trayectoria ‘Al Servicio de la Verdad’, como señala su marca distintiva, Prensa Latina acumula convenios de cooperación con más de 70 agencias de noticias y otros medios internacionales, así como instituciones oficiales, políticas, científicas, sociales y de otras esferas de la vida.