Premios Oscar 2020: por qué la ceremonia puede ser histórica

Hay años en los que la llamada «temporada de premios» es previsible y en otros la expectativa se mantiene hasta último momento. La carrera por el Oscar a mejor película que estamos viviendo en estos días es una mezcla entre las dos. Hay categorías que ya están cantadas y otras en las que todo puede pasar.

Por otro lado, Parasite , la representante de Corea del Sur, ganó como mejor elenco en el gremio de los actores, que conforma la mayor parte de los 7 mil miembros que eligen los Oscar. El reparto recibió además una ovación de pie que hizo dudar a muchos. El mayor riesgo es su idioma; nunca antes una película que no sea en inglés triunfó al final de la ceremonia . Sería una señal de inclusión y el broche de una noche histórica.

Renée Zellweger estuvo alejada de la pantalla grande durante casi una década. Esta semana se estrenó en la cartelera porteña Judy, que retrata los últimos días de un ícono, Judy Garland. Allí da una desgarradora interpretación, contando la serie de eventos trágicos que terminaron con la vida de la madre de Liza Minelli. La actriz no solo atravesó todos los días un extenso proceso de maquillaje, sino que extendió las clases de canto que tomó para Chicago para darle voz a clásicos como «Somewhere over the rainbow». La protagonista de El diario de Bridget Jones estuvo nominada tres veces antes, y ganó como mejor actriz secundaria por Regreso a Cold Mountain. Esta vez lo haría por un protagónico.