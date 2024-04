Precios del Combustible suben hasta $4.64

Alessia Genoves

Colabordora

Hasta los $4.64 subió el precio del Combustible Superior en la Zona Central, la oferta de combustible más cara del mercado local; con una variación de precios de hasta $0.23 centavos respecto al mismo período del año anterior.

A esta oferta la suceden aquellas focalizadas en las Zonas Occidental y Central, con precios de $4.61 y de $4.60, respectivamente. Por contra, las ofertas de combustible con los precios más baratos son las del Combustible Diesel, que van desde los $3.95 en la Zona Central, $3.96 en la Zona Occidental hasta los $3.99 en la Zona Oriental.

La reciente estabilización de precios responde, entre otras cosas, a la variación al alza en los precios del mercado internacional, según lo detalla a Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM). Esta condición se aprecia, desde luego, con el incremento de los precios del barril de la compañía West Texas Intermediate (WTI), que pasaron de los $80.90 dólares desde el mes de enero, a los $85.28 dólares en el mes de abril de 2024; es decir, un incremento de hasta $4.22 en lo que va del año.

Del mismo modo, los precios del barril de la Organización de Países Productores y Exportadores del Petróleo (OPEP) se han elevado hasta $4.14 en el mismo período, pasando desde los $80.27 a los $84.13; así como los precios del barril Brent, que pasaron desde los $81.04 a los $85.41 dólares en las fechas respectivas.

No obstante, la variación de precios en el mercado interno no ha sido tan significativa, debido a que el Ministerio de Hacienda ha suscrito, entre otras cosas, el subsidio a los productos derivados del petróleo, con un aporte de hasta $51,435,160.00 dólares del Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en El Salvador (BCI No. 2296).