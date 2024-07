Precios de alimentos no se resolverá con eliminar aranceles

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el alto precio de varios alimentos, el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez, consideró que este problema no se resolverá solo con quitar los aranceles, sino es necesario revisar el tema del IVA.

Recordó que en 2022 se eliminaron los aranceles de algunos productos de la Canasta Básica, desde entonces el CDC ha dado seguimiento a los precios y no observó bajas significativas.

“No hemos visto un impacto de baja de precios que sea significativo en los productos de la canasta básica, en el tema de los aranceles habría que ponerle mucha atención, porque quien puede terminar beneficiado son los importadores y no el consumidor final, donde se debe hacer un análisis es el tema del IVA”, sostuvo.

Pérez recalcó que los comerciantes de los mercados y quienes llegan a abastecerse a La Tiendona no son los responsables de los altos precios, sino está relacionado con los grandes importadores que tienen concentrado el mercado en materia de la importación.

“La concentración de mercado es que hay pocos actores participando, en el tema de importación de alimentos hay algunos que son los más grandes; El Salvador se tendría este problemas de altos precios de alimentos, si nosotros fuéramos productores como el resto de países”, enfatizó.

Asimismo, indicó que los agromercados son una medida positiva, pero no logran satisfacer la demanda de la población consumidora, si alguien vive en San Salvador Centro, le costará desplazarse a algún agromercado de Santa Tecla.

Señaló que si el país pone atención a la producción agrícola, no tendría este problema con el incremento de precios de los alimentos de la Canasta Básica, sin embargo, la dependencia alimentaria es del 93.2%; El Salvador es dependiente de importaciones en verduras y hortalizas.

Pérez dijo que el dinero no alcanza para alimentarse de forma adecuada, por eso los salvadoreños están en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional, porque si una persona no consume los 22 alimentos de la Canasta Básica, no se está alimentando bien.

“9 de cada 10 salvadoreños está preocupado con el alto costo de los alimentos, principalmente porque el 72% de la población al mes tiene un ingreso menor a $500, es decir, el salario más otras formas de ingreso que la gente recibe, la cual puede ser remesa o negocio extra de la población”, externó.

El director ejecutivo del CDC manifestó que en el costo de vida y la Canasta Básica Ampliada (CBA), debe tomarse en cuenta no solo los 22 productos de la CBA, sino incluir gastos de salud, vestuario, educación y vivienda.

