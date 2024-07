Exoneración de aranceles de los productos básicos no bajará los precios: BRP

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) sostuvo que las medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele en cuanto a exoneración de aranceles a los productos de la canasta básica, no ayudarán a bajar los precios y agravarán la crisis del agro nacional.

El BRP sostuvo que Bukele prometió quitarles los aranceles (impuestos de importación) a los productos de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada, para que entren baratos al país y bajen sus precios. Sin embargo, el BRP aclaró que los productos de la canasta alimentaria no pagan aranceles (tortilla, pan francés y azúcar) y otros se importan en una determinada cantidad, como el frijol, el arroz, las verduras, frutas y carnes, pero no pagan aranceles porque se compran en Centroamérica, Estados Unidos, México y otros países con los que hay tratados de libre comercio que anularon los aranceles.

Los otros rubros de la canasta ampliada son la vivienda y los servicios básicos (que no pagan aranceles porque no se importan) y los vestuarios, que se producen en el país y también se importan pero sin pagar impuestos.

“De manera que el anuncio de Bukele no tiene sentido y es una mentira más, pues no se le puede quitar el arancel a un producto que no lo tiene”, sostiene la organización social.

“En 2022, Bukele anunció las mismas medidas y los precios no bajaron. Hoy las verduras, frutas y otros productos están carísimos, pero no por los aranceles, sino porque en los países donde se compran subieron los costos de producción y transporte por eso están más caros”, comentó el BRP en un comunicado de prensa. El BRP también planteó qué Bukele anunció que les quitará los aranceles a 116 productos alimenticios y agregó que “vamos a apostarle a la seguridad alimentaria y es por eso que los aranceles cero son por 10 años”. “Eso es absurdo, pues si se quita ese impuesto nos llenamos de productos importados y la producción nacional se va a la quiebra”, destacó el BRP.

Otra promesa fue la creación de centros de abasto, controlados por comerciantes privados. “¿Y eso qué beneficios traería? Ninguno, pues el problema del país no es la falta de comerciantes, sino la falta de producción de alimentos y la dependencia de importaciones caras”, cuestionó el bloque.

Además, el gobierno eliminó cinco programas de apoyo a la agricultura, pues ya no entrega el vaso de leche escolar que vendían los ganaderos. El crédito al sector agropecuario disminuyó -79% en estos años. La población empleada en el campo disminuyó en 60,000 personas entre 2019 у 2023.

“El anuncio de Bukele es otra mentira más. Si de verdad le interesa resolver el problema de encarecimiento de los alimentos debería anunciar un programa de desarrollo agropecuario, que aumente la producción y proporcione insumos, créditos y asistencia técnica para que se produzcan más granos básicos, hortalizas, frutas, lácteos y carnes en todo el país”, instó el BRP.

El bloque social concluyó en que estas medidas responden “a la engañosa idea neoliberal de que sale más barato importar que producir”. En ese sentido, “Bukele no está pensando en los productores nacionales, muchos menos en la población consumidora que cada día sufre por el incremento de los precios. Su objetivo es favorecer a las grandes empresas importadoras, que son sus contrapartes empresariales y aliados políticos”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...