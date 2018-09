Político francés “se apresuró” al afirmar que Cuba tiene vacuna contra cáncer de pulmón

París / AFP

El líder del partido de izquierda radical Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, reconoció el domingo que “se apresuró” al decir que Cuba dispone de “una vacuna contra el cáncer de pulmón”.

En un elogio a Cuba, Mélenchon afirmó el jueves en el hemiciclo de la Asamblea Nacional (cámara de diputados): “Si usted busca una vacuna contra el cáncer de pulmón, vaya a Cuba, allí la tienen, además los cubanos también están dispuestos a comerciar con nosotros, pero no quieren vender su fórmula a Sanofi (laboratorio farmacéutico gigante francés), lo que es comprensible”.

El CIMAvax, desarrollado por Cuba, no es una vacuna en el sentido corriente del término. Sólo concierne al cáncer de pulmón y no inmuniza contra el mismo, aunque atenúa su desarrollo. Hasta ahora se trata de una aplicación muy restringida y en su estadio actual no es capaz de prevenir esta enfermedad en toda su gran variedad de formas.

“Ellos preferirían hacerlo en el marco de una relación de cooperación sincera, en la que lo prioritario es tratar de curar a las personas o prevenir la enfermedad, por encima de obtener beneficios (económicos)”, agregó el político en su comentario ante los diputados .

El domingo Mélenchon dijo que “no” lamentaba estas declaraciones, al ser consultado sobre el tema este domingo en un programa político de la cadena de televisión France 3. Luego, cuando se le indicó que tal vacuna no existe, consideró que “si no existe, es una pena”.

No obstante, subrayó que “la población en Cuba está más alfabetizada que en Francia y mejor tratada (a nivel sanitario) que en Francia”, y que “para el tratamiento del cáncer, los cubanos cuentan con muchos tratamientos extremadamente avanzados, que no quieren vender a las multinacionales de la química”.

“Ahora bien, si no hay vacuna, hablé demasiado rápido y retiro mi palabra”, añadió.