Población desinformada caracterizará próximas elecciones: encuesta UCA

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó los resultados de la última encuesta “Preferencias electorales de la población salvadoreña”, donde se dio a conocer que los próximos comicios se caracterizarán por la desinformación generalizada de los ciudadanos sobre aspectos fundamentales del proceso electoral.

El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, indicó que la mayoría de la población desconoce la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de instalar el Centro de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE) en la Cooperativa de la Fuerza Armada (COOPEFA).

“Estamos ante una población desinformada sin conocer las reglas del juego, el 32 % solo sabía que se celebrarían las elecciones presidenciales, pero no las legislativas; sin embargo, esto no quiere decir que no vayan a votar, el 91 % dijo que irá a votar el 4 de febrero y 85.4 % votará el 3 de marzo. De ser así, se rompería un récord de participación en unas elecciones”, expresó.

A pocos días de celebrarse el primer evento electoral, el 88.3 % de la población salvadoreña no conoce la cantidad de escaños a elegirse en su departamento; 71 de cada 100 expresó que conocía de la reducción de municipios, pero la mayoría no pudo decir la cantidad de nuevos municipios a nivel nacional.

“El 83 % de los consultados dijo que no sabe el número de diputados en el departamento donde reside, según la nueva legislación; el 11.7 % respondió que sí y 29 % no conoce de la reducción de municipios”, destacó.

Asimismo, sostuvo que el 36.4 % de la población salvadoreña no conoce su centro de votación, el 23.2 % conoce que marcar dos banderas anula el voto, 9.3 % sabe que si marca una bandera y la fotografía de candidatos de otro partido anula el voto.

A criterio de Serrano, es la primera vez en los tiempos recientes que el país tendrá elecciones en el contexto de un régimen de excepción; por lo tanto, estas elecciones no se deben analizar de la misma manera que otros procesos.

Según la encuesta de la UCA, 73 de cada 100 personas dijeron que no estaban preocupadas de votar en medio de un régimen de excepción donde se suspende garantías, el 62.7 % de los consultados respondió que en esta vez irá a votar más gente.

Lo que marca este proceso electoral es un desplazamiento de la campaña electoral del territorio a las redes sociales, antes quien visitaba más las comunidades es el que más ventajas tenía; el 83 % dijo que los conoce los candidatos por las redes sociales.