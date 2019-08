Pink Floyd experience El Salvador le rinde homenaje a los 40 años de The Wall

@SAmigosCoLatino



Pink Floyd Experience El Salvador, el show especial dedicado a la banda de rock británica Pink Floyd se viene hoy en el Teatro Presidente a las 8:00pm en esta edición con la conmemoración de los 40 años del disco The Wall.

Pink Floyd, la banda considerada un icono cultural del siglo XX y una de las más influyentes en la historia de la música. Conocida por temas tan emblemáticos como: “Another Brick in the Wall” “Shine on You Crazy Diamond”, “Time”, “Echoes”, “Pigs”, “Hey You”, “Wish you were here”, “Eclipse”, entre otros, gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo.

Por 7° año consecutivo y en constante renovación de sus eventos la Productora Promusica presenta un show innovador Interpretado por los músicos salvadoreños: Ever “Chiwi” Guerrero (voz), Gerardo Pardo (guitarra y voz), Juan Carlos Cordón (guitarra y voz) Moisés Anaya (bajo), Benjamín Andrade (batería) y Leo Cáceres (teclado).

“Este año el show está orientado a rendir homenaje al disco The Wall, el undécimo álbum de estudio de Pink Floyd y el segundo doble, publicado en 1979 y que este año cumple 40 años de haberse lanzado, es sin duda uno de los discos más emblemáticos en la carrera de los británicos​”. Afirma Benjamín Andrade baterista del especial Pink Floyd Experience El Salvador.

Universalmente el álbum “The Wall” es aclamado por la crítica musical y seguidores del grupo como “uno de los mejores trabajos de la banda y «uno de los mejores en la historia del rock”, siendo constantemente admirado por su atmósfera morbosa y depresiva, complejidad lírica y musical, junto con su ambición y escala; además de continuar siendo uno de los trabajos de rock más influyentes jamás hechos, con elementos que a lo largo de los años han inspirado a muchos otros músicos. Del mismo modo, el álbum fue un inmenso éxito comercial, llegando al número uno de listas en numerosos países y convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

“Esta es la 7° edición de Pink Floyd Experience y siempre se realiza bajo un show innovador, conceptos visuales y montajes que dejen un buen sabor para el público, como ya es parte de brindar un buen espectáculo a cargo de músicos salvadoreños que mezclan su talento como su juventud y experiencia y sobre todo la pasión por Pink Floyd”, afirma Moises Anaya, Bajista del especial Pink Floyd Experience El Salvador.

Pink Floyd Experience El Salvador se llevará a cabo hoy , en el Teatro Presidente a partir de las 8:00pm, las entradas tienen un costo de VIP: $15, PREFERENCIAL $10 y GENERAL: $7 y están a la venta en los kioskos Todoticket en Multiplaza, Centro Comercial El Paseo y Metrocentro y en linea