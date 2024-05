Perder la final del Clausura no sería un “fracaso”, dice el “Zarco Rodríguez”

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Con miras a la gran final del Clausura 2024, Alianza habló de lo que representa enfrentar a Municipal Limeño este sábado 25 de mayo en el estadio Cuscatlán. Los jugadores manifestaron sus valoraciones de cara al encuentro y el técnico Jorge “Zarco” Rodríguez aseguró que perder la final no significaría fracasar.

El capitán de los albos, Marvin Monterrosa, dijo que se sentía “contento por estar en una final más. Teníamos bastante rato de no llegar, pero ahorita la motivación está a tope, y esperando con ansia que se llegue el día sábado”, e hizo énfasis en que deben descansar y cuidar su alimentación previo al encuentro.

Luego de que los capitalinos eliminaron en las semifinales al cuadro de Santa Ana, Monterrosa aseguró que la cita más importante se llevará a cabo este sábado el 25 de mayo, fecha en la que tratarán de hacer un buen partido para coronarse con el décimo octavo título, y esperan celebrar con la afición que “siempre está alentando el equipo”. “Tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo, esforzarnos al máximo y primeramente Dios que le podemos regalar esa alegría a ellos (la afición), mencionó.

Una de las figuras más destacadas del partido de semifinales contra el equipo tigrillo: Mario González, con el título del portero menos vencido, también mostró ilusión de poder convertirse en los campeones, y aseguró que “para uno es motivante el poder ganar un trofeo individual, pero lo más importante será lo que pase el sábado y primero Dios podamos celebrarlo”.

Sobre el rival dijo: “Limeño es un equipo complicado, tiene un buen plantel, creo que ha venido haciendo un buen torneo y eso lo ha ayudado a llegar hasta donde están, pero, también, nosotros estamos preocupados por lo nuestro para hacer el trabajo que tenemos que hacer y esperamos poder levantar el título”.

Por otro lado el estratega detrás de la clasificación del equipo a la final del torneo, Jorge “Zarco” Rodríguez, señaló que hay 21 jugadores disponibles para este encuentro, “el más importante” y necesitan hacer “buenas cosas” para tener opciones a la victoria.

Al ser cuestionado sobre si ganar o no significa un “fracaso” para el equipo, el mítico entrenador dijo que no lo considera de esa forma, sino “todo tiene que ver donde se encuentran” en este momento y “si es fracaso estar en alguna final qué no será para todos los demás equipos”.