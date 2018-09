Partida de gastos debe tener límites y controles: Marcos Rodríguez

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción Marcos Rodríguez señaló que el fiscal general de la República Douglas Meléndez se ha complicado al aseverar que toda la partida de gastos reservados va directamente a la corrupción.

Rodríguez dijo que bajo esta premisa el fiscal general ha manejado y divulgado el caso del expresidente Antonio Saca, al atribuirle el uso ilegal de 351 millones de la partida secreta, correspondiente a sus cinco años de gobierno, pero que solo ha podido corroborar el desvío de unos $25 millones a cuentas del exmandatario o de sus cómplices.

“Si la partida de gastos reservados es robo, entonces esto nace desde la Asamblea Legislativa, todos los presidentes lo han usado y habría que analizar legalmente si realmente es robo o no. El fiscal mantiene esta tesis, pero se le ha complicado también. Cuando el fiscal lleva a juicio al expresidente Saca por 301 millones de dólares, esa es la suma de la partida reservada, pero a la hora que le dicen: señor fiscal, ¿qué delitos puede probar? “25 millones de dólares”, y entre $25 y $300 millones hay una diferencia de 12 a 1, entonces el fiscal parte de una tesis que no puede sustentar y es que toda la partida reservada es corrupción”, afirmó.

El funcionario de Transparencia consideró que la partida de gastos reservados debe existir, así como existe en todos los países del mundo, pero debe tener límites y mecanismos de control. “En la partida reservada conviven dos conceptos: La reserva y la discrecionalidad. La discrecionalidad, porque se supone que el principal representante del país debe tener un margen y un dinero, porque muchas veces tiene que resolver muchas cosas de un día para otro o tiene demanda social”, manifestó.

Rodríguez añadió que el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén tampoco tendrá objeción para entregar las cuentas claras, sobre el manejo de la partida secreta de la actual administración, y que todos aquellos datos que están siendo divulgados, han sido facilitados por la institución que él dirige.

“Puedo asegurar que al terminar esto, de Cristiani a la fecha, todos van a tener que responder. De hecho, las cifras acumuladas de la partida reservada en el gasto fue dada a conocer por la Secretaría de Participación y Transparencia, toda, esos son los datos que se manejan públicamente”, afirmó.

Por ello consideró que “es una locura” que algunos candidatos a la Presidencia estén promoviendo el cierre de la partida reservada. El aspirante presidencial por el partido de derecha GANA, Nayib Bukele, ha ofrecido eliminar la partida de gastos reservados.

Por otro lado, Rodríguez cuestionó que sectores de derecha mantengan una permanente campaña de miedo y guerra sicológica hacia la población salvadoreña, con el tema de las recién abiertas relaciones diplomáticas con la República Popular China. La derecha asevera insistentemente que Estados Unidos puede cortar la ayuda al país ante esa decisión tomada por el gobierno de Sánchez Cerén. “Este cuento de asustar con el petate del muerto, cada vez que había elecciones (advertían) que nos van a sacar el TPS, bueno pues sacaron el TPS independientemente y lo sacaron para El Salvador y para los otros países que tenían pendientes en Centroamérica. Es que Estados Unidos no está pensando específicamente en El Salvador, generalmente piensa en políticas macro”, señaló.

Rodríguez duda que Estados Unidos esté considerando suspender la cooperación a El Salvador por ese motivo, pues esa nación también se beneficia de su relación con el país y no va dejar un espacio que puede retomar la República Popular China. “Sus intereses son mayores. Cuanto mayor es la confrontación, lo que hacen los Estados Unidos no es replegarse sino fortalecer su presencia en la zona. No me imagino que por temor a China Estados Unidos vaya a debilitar sus relaciones con Centroamérica, al contrario, las tendría que fortalecer porque si las retira es posible que China ocupe su lugar”, consideró el funcionario.