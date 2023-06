Papa Francisco lamentó ataque terrorista contra escuela en Uganda

Ciudad Vaticano/Prensa Latina

En sus palabras tras el dominical rezo del Ángelus, el papa Francisco lamentó hoy el reciente atentado terrorista ocurrido contra un centro escolar ugandés, en el que murieron unos 42 alumnos.

Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, el sumo pontífice expresó ante miles de fieles congregados en la Plaza San Pedro, que “rezo también por los jóvenes estudiantes, víctimas del brutal ataque» ocurrido contra una escuela en el oeste de Uganda.

Al referirse a esa acción terrorista, presuntamente cometida por integrantes de las denominadas Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado vinculado al Estado Islámico (EI), Francisco condenó “esta lucha, esta guerra en todas partes” y pidió que ¡oremos por la paz!”.

El Papa recordó además que el próximo martes 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, promovido por Naciones Unidas, y manifestó que “con mucha tristeza y mucho dolor pienso en las víctimas del gravísimo naufragio ocurrido en los últimos días frente a las costas de Grecia”.

En esa tragedia, ocurrida el pasado miércoles, 47 millas al suroeste de la ciudad griega de Pylos, murieron al menos 79 inmigrantes mientras 104 fueron rescatados y permanecen desaparecidas la mayoría de las casi 700 personas que viajaban en esa embarcación, con destino a costas italianas.

“Renuevo mis oraciones por quienes han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para evitar tales tragedias”, añadió Francisco, quien regresó el pasado viernes a su residencia vaticana de Santa Marta, tras recuperarse de una operación de abdomen a la que fue sometido el 7 de junio.

El obispo de Roma expresó su “gratitud a quienes, durante los días de mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, me demostraron cariño, preocupación y amistad, y me aseguraron el apoyo de sus oraciones. Esta cercanía humana y espiritual me ha sido de gran ayuda y consuelo. ¡Gracias a todos, gracias, muchas gracias!”.

El lunes Francisco retomará las audiencias con altos prelados y nuncios, así como con varios jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre las cuales se confirmó por fuentes del Vaticano la prevista para la tarde del miércoles con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.