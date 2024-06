Padre Menjívar llama a ser buenos cristianos con Cristo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Nelson Menjívar fue quien presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador; en ella dijo que, en el corazón de cada persona, Dios ha sembrado una semilla de eternidad. El religioso se refirió que muchas veces, por querer florecer esa eternidad, se envuelve en el desánimo porque surge el cuestionamiento de cómo lograrlo, tomando en cuenta ciertas actitudes que cada persona tiene.

Cada persona tiene el camino con la ayuda de Dios y será precisamente la conexión que existe entre el creyente y Dios para alcanzar ese objetivo. Para ello, se debe ser buenos cristianos.

“¿Por qué somos cristianos?, en primer lugar, por la gracias de Dios, porque Dios ha tenido una misericordia tan grande para con nosotros porque nos ha salvado por pura gratuidad, pero yo, ¿por qué he decidido ser cristiano?.

El papa Benedicto 16 decía en algunas de sus encíclicas que no se empieza a ser cristiano porque me pareció que era algo bueno y como era una tendencia del momento, la adoptó como forma mía, como podría ser alguna otra ideología, no, no empezamos a ser cristianos por eso, tampoco empezamos a ser cristiano por una decisión ética, es decir, como lo es, lo meramente bueno y para poder aparentarme bueno entre los demás, elijo ser cristiano, eso tampoco dice el papa Benedicto”, comentó Nelson Menjívar durante la homilía.

El sacerdote sostuvo que ser es cristiano por haberse encontrado con Cristo, con esa persona que nos transforma la vida. “No sé si ustedes han tenido esa experiencia de encontrarse con alguien que decimos -esta persona vale la pena porque a mí me llena y me hace ser quien verdaderamente soy-“.

“Cristo se presenta a nosotros no únicamente como un ser espiritual, muy alejado que únicamente nos llama a ser buena gente y a veces ese va a ser el reclamo que muchas personas nos dan a nosotros los que somos seguidores de Cristo”, dijo-

Y, agregó: “¿Para qué vas a la iglesia? si mira como eres, ¿para qué vas a la iglesia? si sigues teniendo el mismo pecado, ¿para qué haces esto?, si pareciera que vas a misa y por un oído te entra y por otro oído te sale, ese es el reclamo de aquellos que quieren ver en nosotros únicamente una perfección, pero que ellos también son incapaces de ponerse en camino”.

Eso no significa que la feligresía no debe ir a la iglesia; “y mucho cuidado porque ahora en día, la corriente de pensamiento tan fuerte que está es eso”, concluyó el padre.