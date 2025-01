Padre Cruz llama a la unidad y conversión

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre José Antonio Cruz presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su mensaje dijo que la iglesia debe ser unidad y el Señor ser el guía del camino.

El religioso reconoció que la iglesia y sus feligreses están llamados a hacer el bien y a trabajar por la unidad y no fomentar las divisiones que siempre están al día. Instó a la iglesia a enseñar el camino del bien a aquel que se encuentra descarrilado.

“Cada uno está llamado a formar parte de esta iglesia y la unidad y sentirse una sola familia”, comentó el padre José Antonio Cruz, esto podría practicarse en amar al prójimo y expandir los mensajes de Dios.

El sacerdote también pidió a los feligreses ser promotores de la conversión y no rendirse en aquellas personas que se consideran que no tiene conversión; “debemos pedir por ellos, por eso somos cristianos; si pedimos por solo los que se reúnen aquí, entonces, no hemos hecho nada, debemos pedir por todos, por la perseverancia de los buenos y conversión de los malos”.

En la procesión de ofrendas, la comunidad romeriana expuso que a los 33 años de la Beatificación de Padre Rutilio Grande, Fray Cosme, Nelson y Manuel, el papa Francisco dice que ellos con su martirio y su fe en Cristo, son la “Gloria de la Iglesia”, sembrando cristianos para el futuro. Por ello presentaron a los Beatos “Símbolos de verdaderos cristianos que nos dan ejemplo de cómo profesar la fe en Cristo”.

También, presentaron, el comunicado de la Conferencia Episcopal de El Salvador, donde les convoca a una jornada de oración, ayuno y recolección de firmas, por el cuidado de la creación, por irreparables pérdidas de flora, fauna, ríos, ante prácticas irresponsables de cultivos y extracción minera.

La comunidad de la Cripta recordó que Monseñor Romero dijo que el espíritu del domingo es ser día del Señor, día de alegría y de compartir con aquellos que no tienen. Por ello, presentaron la canasta de víveres que representa la alegría de compartir lo que se tiene con las familias con mayores carencias de la comunidad.

Como último punto, la comunidad recordó que Romero planteó que Cristo el Ungido tiene la misión de quedarse con los pobres para decirles que se sientan dichosos con el gran don que les trae, por ello, presentaron el pan y el vino que convertidos en Cuerpo y Sangre de Cristo se quedará entre los pobres para darles la fuerza de la liberación y el don del Espíritu de Dios.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...