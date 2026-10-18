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Otras notas sobre el Presupuesto 2027

Redacción Nacionales 18 octubre, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Otras notas sobre el Presupuesto 2027 524 Vistas

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César Villalona

El Gobierno espera recaudar $10,451 millones pero gastará $12,421 millones. El déficit resultante, de $1,970 millones (equivalentes al 16% del gasto), se financiará mediante endeudamiento.

Es como si una familia que recibe $3,600 al año ($300 al mes) gastara $4,300 y tuviera que pedir prestados los $700 restantes. Esa familia cerraría el año en una situación muy difícil, ya que al año siguiente tendría que empezar a pagar la deuda.

El déficit presupuestario del Gobierno equivale al 4.7% del PIB, estimado en $41,800 millones para 2027. En 2024, año del acuerdo con el FMI, el déficit era del 3.2%. Eso significa que el desbalance financiero del Gobierno ha empeorado.

El Gobierno destinará $2,847 millones al pago de la deuda, que representan el 22% de su gasto total. El costo financiero es tan alto que solo el pago de intereses -que no reducen la deuda- será de $1,852 millones. Esta cifra supera el presupuesto de salud, fijado en $1,493 millones y que no se ejecuta totalmente.

A pesar del enorme esfuerzo para pagar la deuda, esta seguirá creciendo de forma acelerada el próximo año. Esto se debe a que, además de los préstamos para cubrir el déficit, el Estado tomará casi $3,000 millones del fondo de pensiones, un tema crucial del que hablaremos mañana.

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