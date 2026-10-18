14 mil aspirantes a la UES se someten al examen de admisión

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Universidad de El Salvador (UES) realizó la Prueba de Conocimiento General para el ingreso 2027, donde 14 mil 189 jóvenes participaron en esta evaluación, que se realizó de manera virtual.

Para el ingreso 2027, se sometieron al proceso 14,189 aspirantes, una cifra superior a las registradas para el ingreso 2026, las cuales fueron de 12,500 aspirantes según el rector Juan Rosa Quintanilla.

Según las autoridades de la UES, la actividad requirió una planificación meticulosa. La prueba se aplicó de forma virtual en turnos escalonados a las 7:00 a. m., 9:00 a. m., 11:00 a. m., 1:00 p. m. y 3:00 p. m., con esto, se evitó congestiones en la plataforma y brindando oportunidad a todos los participantes.

De hecho, la UES ofreció sus laboratorios informativos para que los estudiantes que tuvieran dificultades de conectividad pudieran realizarse desde la UES.

“Quiero plantear que esta prueba de conocimiento que hoy hacemos tiene su impacto a nivel nacional y el Consejo Superior Universitario, a partir de la aprobación del plan de trabajo 2027, ha planteado el poder generar condiciones para que aquellos jóvenes que no se registraron oportunamente puedan hacerlo hasta el día 21 de octubre”, señaló el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla,

En cuanto a la modalidad del examen diferido, programado para el próximo 23 de octubre, el rector señaló que se decidió que este sea completamente presencial. Esta decisión responde a posibles limitantes de conectividad que algunos estudiantes podrían enfrentar, asegurando así que “el soporte técnico garantice el ingreso de todos

Durante el examen del sábado, la UES implementó medidas específicas de acompañamiento, ya que aspirantes con discapacidad realizaron su prueba de conocimiento de manera presencial en la Facultad de Odontología.

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