Oscar Ortiz “optimista” por apoyo externado por la militancia del FMLN

Oscar López

@OscarCoLatino

El vicepresidente de la República Oscar Ortiz, aseguró sentirse “optimista y orgulloso” por el apoyo que le externa la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a su candidatura para la Secretaría General del partido de izquierda.

Ortiz, dijo que recorrió algunas zonas del país con el objetivo de reunirse con la militancia del FMLN, de la que aseguró recibió “una muy buena receptividad de la candidatura”, por lo que le externaron respaldo y apoyo a su aspiración y a sus propuestas. “Es un momento clave en la historia de la izquierda y del FMLN, necesitamos un reimpulso, un relanzamiento del proyecto de izquierda y por supuesto, teniendo como centro el instrumento que conocemos.

El FMLN, que tanto le ha aportado al país, ha contribuido a las transformaciones democráticas de El Salvador y tiene que seguir siendo un instrumento clave para que esas transformaciones se sigan profundizando, ampliando”, externó Ortiz.

De igual forma, el vicepresidente de la República, advirtió que con el fortalecimiento del FMLN también se refuerza la posibilidad de generar democracia, en la que se respete el libre derecho de expresarse, de dialogar y de debatir, para ello, consideró que es vital que la izquierda sea “fuerte”.

“Necesitamos un país en el que pongamos en el centro los grandes temas nacionales, necesitamos un país donde podamos hablar, dialogar y pactar en función de la familia, de la comunidad. Hay temas trascendentales que hay que atender”, enfatizó en candidato a dirigir el FMLN. Ortiz, afirmó que es importante que el partido de izquierda se mantenga en renovación permanente, con ello pretende lograr una amplia gama de alianzas, no solo en el ámbito político, sino también sociales y económicas.

“De eso se trata un partido, un partido no trabaja para sí mismo, un partido es un vehículo para tratar de llevar de la mejor manera las inquietudes, demandas y expectativas que tienen las familias y las comunidades de cara a nosotros”, aseveró Ortiz.

El FMLN indicó que los militantes que completaron el proceso para inscribirse como candidato a la Secretaría General son: Arístides Valencia, Sergio Peñate, Vladimir Rodríguez, María Cledis Molina y Oscar Ortiz. Para la Secretaría Nacional Adjunta, solo se inscribieron Gustavo Acosta y Karina Sosa.

Al respecto, Ortiz expresó: “he planteado que hay que abrir las condiciones y las facilidades para que la gente participe, he insistido en que no se puede poner obstáculos, no se pueden pedir más requerimientos de los que son necesarios, es importante que provoquemos la mayor participación en los distintos niveles de elección”, concluyó.