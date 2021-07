Organizaciones piden al Estado un Tratado de Aguas Transfronterizas

Redacción Judiciales

@DiarioCoLatino

Las organizaciones que integran la Mesa Nacional frente a la Minería realizaron un llamado al Estado salvadoreño para buscar un Tratado de Aguas Transfronterizas, con el fin de promover la preservación de la Cuenca del río Lempa por los proyectos mineros de Guatemala y Honduras, y así garantizar el derecho a la salud y la vida de la población salvadoreña.

En el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto y en el marco de las reuniones y observaciones que realiza la comisión especial de la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos, anteproyecto presentado por el presidente Nayib Bukele, la Mesa Nacional frente a la Minería, se pronunció a favor de una negociación tripartita entre los tres gobiernos con quienes se comparte la cuenca del Lempa para evitar mayor contaminación.

Luis González, del equipo jurídico de la UNES, integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería, señaló que en El Salvador, pese a la prohibición de la explotación minera metálica, existe un incumplimiento de aspectos fundamentales jurídicos como sociales como: resarcimiento ambiental, el cierre técnico de minas y la reconversión económica de los mineros artesanales. No obstante, calificó de “urgente” atender el tema de la minería transfronteriza.

“Se debe negociar con Guatemala y Honduras mecanismos en común para no contaminar el agua de la población salvadoreña a través de un Tratado de Cuenca Compartida, y regular en esta materia la protección del río Lempa, que da vida a muchos ecosistemas y garantiza la supervivencia de la población salvadoreña, así como de Guatemala y Honduras”, expresó.

Asimismo, señaló, González, existe incertidumbre en la Mesa Nacional frente a la Minería, por la propuesta de ley de una Dirección de Energía e Hidrocarburos, presentada por el Ejecutivo el pasado 20 de julio, que contiene reformas a las normativas jurídicas de la SIGET y CEL, así como el tema minero, la exploración y explotación y como se realizara.

“Como organizaciones es nuestra lectura -aunque no tenemos un análisis a profundidad- que esta propuesta está excluyendo la minería metálica, porque ya está prohibida. Que podría tratarse de la minería no metálica, como la piedra, la caliza. Y sabemos que puede haber un mayor extractivismo, y aunque aleguen que no deja un impacto ambiental, sabemos que si habrá impacto ambiental”.

“Creo que esta propuesta presentada tiene que ver con la producción energética y la necesidad de contar con nuevo pozos geotérmicos para la minería del bitcoin, como anunció el Gobierno, aunque no vamos a bajar la guardia, con esta propuesta de ley, que se cruza con la Ley de Medio Ambiente, en la entrega de permisos ambientales, permisos municipales o impactos en sitios relacionados a la cultura. Esperamos que no implique un anteproyecto en ese sentido, pero si lo hace alzaremos la voz”, advirtió González.

David Pereira, de CEICOM, e integrante de la Mesa Frente a la Minería, manifestó que las aguas en el país se encuentran “amenazadas” y por esto, era importante Ley General de Aguas, integral, que cumpla la finalidad de ser un derecho humano y no sea privatizada.

“Queremos una institución que aplique justicia con el agua, pero nos preocupa enormemente que el Gobierno no da señales de tratar el tema de las aguas transfronterizas, le hemos advertido a diferentes gobiernos sobre la amenaza de esta situación de la minería metálica en Honduras y Guatemala”, dijo.

“Hay un proyecto que es símbolo de nuestra resistencia, el Cerro Blanco, que amenaza con contaminar totalmente el lago de Güija y el río Lempa, y si sucede, no habrá tecnología para resolver este problema y vamos a tener arsénico, entre otros metales pesados en nuestras aguas y la ANDA, MARN, MINSALUD y MINEC, lo saben muy bien, porque hay estudios de las aguas y se detectaba contaminación”, argumentó Pereira.

El logro de erradicar la explotación minera metálica y por consiguiente la preservación del agua, ha sido una lucha social, reafirmó Vidalina Morales, lideresa de ADES Santa Marta e integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería, al señalar que se necesita un verdadero compromiso del Estado salvadoreño, a fin de preservar la vida de la población.

“Logramos con nuestros esfuerzos que el país sea el primero en el mundo que ha prohibido la minería metálica, entonces ahora esperamos y hacemos un llamado para que no la manipulen en la Asamblea Legislativa, porque esta ley costó 12 años de lucha de las comunidades y lo más triste le costó la vida a defensores del medio ambiente por preservar la vida y el agua”.

“Nosotros ya entregamos una carta al PARLACEN, para buscar un diálogo con Guatemala, estuvimos y cuando llegaron los diputados de El Salvador (Nuevas Ideas), -fue interesante- escuchar que algunos dijeran que era temática nueva, como sino vivieran en El Salvador, entonces, es importante que así como la lucha contra la minería metálica que fueron 12 años de lucha, resistamos contra la minería transfronteriza y el proyecto minero Cerro Blanco”, puntualizó Morales. o.