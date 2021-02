Organizaciones exigen a partidos políticos un pacto por el derecho al agua

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Si logran mayoría, el partido NI, junto a su aliado que es GANA, nosotros sabemos que para la población salvadoreña será una muy mala señal, porque tienen un doble discurso sobre el agua. Dicen que es un bien público, pero en materia de permisos ambientales están depredando nuestros territorios”, argumentó, Amalia López, de la Alianza contra la Privatización del Agua.

Con la Caravana “Por el Derecho Humano al Agua”, diversas organizaciones que integran el colectivo “Alianza Nacional contra la Privatización del Agua” realizaron la entrega en las diversas sedes de los partidos políticos una carta compromiso, con el fin de sensibilizar y exigir una Ley de Agua, con una visión integral y rescate de cuencas.

Sobre algunas propuestas del actual Gobierno, López agregó que son preocupantes, porque dan prioridad a los “privados” o sectores económicos y hay una clara exclusión de la población y organizaciones sociales, que han venido trabajando por 15 años en busca de una normativa general.

“Es preocupante una bancada sumisa, porque hay tres poderes del Estado, para tener pesos y contrapesos y si el Legislativo está plegado a los caprichos del gobernante, no tenemos ninguna esperanza, los salvadoreños y salvadoreñas, de ejercer control del Ejecutivo. Y realmente preocupa, porque no tienen ni propuestas. Cuando hemos querido realizar un debate sobre la ley, estos candidatos sin propuestas solo nos dicen que van a trabajar con el presidente (Nayib Bukele), y es tremendo porque la misma población que dice que -votará por propuesta- lo hará por candidaturas que no las tienen”, argumentó Amalia López.

Como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Katherine García señaló que la actividad se enmarca en reafirmar públicamente la lucha por garantizar el recurso hídrico nacional. Y en la búsqueda de un claro compromiso de los partidos políticos de aprobar y ratificar una ley adecuada a los intereses de la población.

“Las elecciones legislativas del próximo domingo 28 de febrero se vuelven, nuevamente, trascendentales para la administración del bien hídrico. Desde la experiencia del movimiento social, encontramos más urgente que nunca que se legisle a favor de una Ley General de Aguas, una deuda histórica por la que diferentes expresiones civiles hemos luchado desde hace 15 años”, sostuvo.

Según estudios en materia de bienes hídricos, la disponibilidad de este recurso se encuentra en crisis desde varios años, lo que está relacionado a la escasez por la baja infiltración de agua lluvia en los territorios, la depredación ambiental, la contaminación del agua y la sobre explotación del agua por la agro industria, como el monocultivo de la caña de azúcar. Y es el río Lempa, la principal fuente de agua en el país, siendo un 63 % del aporte del agua que se consume en el Área Metropolitana de San Salvador.

Ante esta situación apremiante y una comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ha venido retardando el estudio y aprobación de la Ley General de Aguas, la Alianza exigió a la presidenta de la comisión, Marta Evelyn Batres, a dejar de demorar el debate y aprobación de la normativa.

“Sabemos de algunos candidatos y candidatas que han retomado en su discurso electorero legislar a favor del agua, pero creemos que el compromiso debe partir de los hechos que los diferentes partidos políticos han demostrado durante todos estos años en la Asamblea Legislativa, quienes se han dedicado a engavetar la discusión reiteradamente ,han dilatado el debate incluso, llegaron al punto de desechar todos los avances de la legislación anterior, tal cual sucedió en este período saliente”, reiteró García.

FONAES -en un informe- señaló que el recurso hídrico en el país es vulnerable ante la demanda de proyectos residenciales, agrícolas y la industria que incluye la generación de electricidad hidroeléctrica. Y que, pese a las lluvias abundantes la situación parcializada y las condiciones inadecuadas para almacenar el agua y regular el flujo, que limita su disponibilidad del recurso hídrico a 2,755 metros cúbicos anuales.

Con este antecedente, Tatiana Oliva, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, exigió de los y las legisladoras “compromisos reales”, que tengan coherencia y dejar de permitir agresiones al medio ambiente, como la construcción del complejo urbanístico Valle El Ángel, que pondrá en una situación de precariedad de acceso al agua de un centenar de comunidades en los municipios de Apopa, Mejicanos, Nejapa y el Área Metropolitana de San Salvador.

“Exigimos a los candidatos y candidatas que retomen estos elementos en sus plataformas legislativas y en los contenidos que impulsen en la próxima Asamblea Legislativa, además de ratificar las reformas constitucional es para incluir el derecho humano al agua y la alimentación en la Constitución de la República y reafirmamos, nuevamente, que como organizaciones seguiremos luchando y ejerciendo contraloría ciudadana en esta materia, sea cual sea la correlación en cualquier período legislativo, pues nuestras exigencias se dirigen a todos los partidos políticos, antiguos o nuevos en el proceso electoral, tal como lo hemos venido haciendo desde hace 15 años”, puntualizó Oliva.