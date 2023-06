Ocho coronas en judo y falta una…

JIT Deporte Cubano

Por Rudens Tembrás Arcia /enviado especial

San Salvador.- IDALYS Ortiz (+78 kg), Kaliema Antomarchi (78 kg), Iván Silva (90 kg) y Andy Granda (+100 kg) reinaron hoy en el judo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, y colocaron a Cuba en condiciones de superar la actuación precedente en este deporte.

Ante la condición de favoritos, esta cuarteta de estelares no dio tregua sobre los tatamis dispuestos en el gimnasio de la Universidad de El Salvador, donde una tempestad de fuertes truenos y relámpagos matizó los combates por medallas.

La afamada Ortiz sumó su tercera corona individual en estas lides, gracias a triunfos por ippon sobre la trinitaria Gabriella Woods, la boricua Ettelimay Ramos y la colombiana Brigitte Carabali.

«Todos saben la repercusión que tienen los juegos centroamericanos y del Caribe. Para mí era importante ganar porque voy cerrando mi carrera con broche de oro. El judo ha evolucionado tanto que no podemos decir si un combate fue fácil o no. Todas tenemos nivel, pero yo sabía que podía imponerme», opinó la artemiseña apenas concluida la final.

«Ahora seguiremos preparándonos. Vamos a competir en Ecuador y lógicamente nos servirá de entrenamiento para los juegos panamericanos, donde optaremos por otra medalla de oro», agregó la reina olímpica en Londres 2012 y subcampeona en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

«Todos nos preparamos para este evento por su connotación. No estamos del todo satisfechos porque se nos fueron algunas medallas, pero ha salido bastante bien. Confiamos en el oro por equipos», concluyó esta veterana de mil batallas.

Su compañera Antomarchi estuvo cerca de imitarla a plenitud, pues dispuso por ippon de la salvadoreña Katherine Cardona, por hansoku-make de la puertorriqueña Sairy Colón y otra vez por ippon en la final sobre la dominicana Eiraima Silvestre.

«Estoy muy feliz por repetir la corona alcanzada en Barranquilla 2018 y por aportar a la delegación cubana, que tanto lo necesita. En la final traté de estar siempre agresiva y esperar a que me entrara con su técnica de cadera para contraatacarla», afirmó en la zona de entrevistas de la instalación.

«Esta ha sido una gran prueba de fuego. No competía desde el año pasado, me preservé para esto y ha salido un buen trabajo. Voy paso a paso. La primera meta eran estos Juegos y salió. Quiero agradecer a mi familia, el motor impulsor de mi carrera sin dudas; a las compañeras que muchas veces sacrificaron sus jornadas de entrenamiento para que me preparara; al profesor Andrés Franco, que estuvo pie a pie en cada sesión de trabajo; y por supuesto al colectivo técnico», agregó la medallista de bronce en la lid mundial de 2017.

En cuanto a Silva, no se guardó ningún esfuerzo y con tres veredictos por ippon se adueñó de lo más alto del podio. En línea cayeron ante él el bahamés Daniel Strachan, el venezolano Carlos Pérez y el dominicano Robert Florentino.

«Un combate final complicado, pero el objetivo era ganar el oro para la delegación, para mi familia y los entrenadores. La estrategia fue llevar la iniciativa y que los árbitros vieran que quería seguir compitiendo. He peleado mucho contra el dominicano, nos conocemos mutuamente, incluso me ha ganado», explicó el especialista de los 90 kg.

«Ahora toca seguir preparándonos con la ayuda de los compañeros, la parte médica y la familia, que siempre me está alentando. Sé que todos están contentos, así que espero disfruten esta medalla», concluyó.

Casi lo mismo hizo el campeón mundial Granda, victimario por ippon del colombiano Juan Camilo Landazuri y el dominicano José Nava, antes de someter por hansoku-make en la final al mexicano Sergio del Sol.

«La competencia estuvo fuerte, los rivales se preparan, pero vine a retener la corona y se logró. En la final salí a dominar los kumis, él se empezó a desplazar y lo dejé. Me fui delante por shido y pude haberle aplicado alguna técnica, pero preferí actuar con inteligencia y ganar por hansoku-make», comentó el rey universal en Taskent 2022.

«Este martes saldremos enfocados en el evento por equipos, que esa medalla le hace falta a la delegación», concluyó.

En plata quedó Liester Cardona (100 kg), pues tras avanzar a la disputa dorada con triunfos sobre el local Juan Turcios y el mexicano Alexis Esquivel, no pudo descifrar las armas del colombiano Francisco Balanta, ganador con ippon en regla de oro.

A falta de una jornada, dedicada al torneo por equipos mixtos, el equipo cubano acumula ocho coronas, tres medallas de plata y dos de bronce.

El esperado éxito en la lid por equipos, este martes, permitiría superar la cifra de ocho títulos alcanzada en Barranquilla 2018.