Observadores del CIS denuncian que partido oficialista usurpó papel del TSE

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Observadores del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) mostraron su preocupación porque durante todo el proceso de los comicios presidenciales y legislativos del pasado 4 de febrero, el partido oficialista usurpó el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Observamos una suplantación del rol del Tribunal por el partido oficialista, las personas encargadas del sistema informático fueron empleados de Casa Presidencial”, indicó Leslie Schuld, observadora del CIS.

Schuld reiteró que los magistrados no pidieron la excesiva vigilancia de policías en el lugar del escrutinio para diputados, lo cual evidencia que fueron usurpados en su poder porque son ellos quienes organizaron las elecciones.

A la vez, señaló que el día de las elecciones, durante el escrutinio preliminar, personas del partido oficialista fueron en cada Junta Receptora de Voto (JRV) dando instrucciones de no rasgar o romper las papeletas inutilizadas, cuando el instructivo del TSE dice lo contrario.

Schuld dijo que entre las irregularidades del proceso electoral está el colapso del sistema de conteo en la noche del 4 de febrero, ante lo cual el Tribunal no ha dado una explicación. Durante los dos primeros días del escrutinio en el Gimnasio Nacional sólo hubo presencia del partido oficial, los otros no tenían vigilantes.

“Algo grave observado es que había un código rojo, simplemente, porque en una mesa la candidata de VAMOS tenía 98 votos y Nuestro Tiempo varios votos, es importante saber que no existe código rojo, este fue de un sistema de monitoreo del partido oficial y no del Tribunal. Nuevas Ideas tenía un cuarto privado para monitorear todas las mesas, no había ninguna anomalía, sino porque candidatos de oposición fueran subiendo sus números”, afirmó Schuld.

Roberto Corea, del CIS, dijo que una de las observaciones es que el director ejecutivo del TSE anunció la limitación de credenciales debido al espacio, las cuales serían solo para los específicos roles de los vigilantes o entidades gubernamentales, pero afuera del Gimnasio Nacional había dos o tres autobuses de gente de Nuevas Ideas.

Corea externó que el primer día del escrutinio había vigilancia estricta pidiendo credenciales, horas más tarde las puertas estaban abiertas de par en par.