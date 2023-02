Nuevos jugadores nacionales podrían enlistarse a la Selecta para fechas FIFA

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El seleccionador nacional, Hugo Pérez, habló sobre las nuevas incorporaciones al primer microciclo que se desarrolla desde este 6 de febrero hasta el día 8, de cara a las próximas fechas FIFA. El microciclo servirá, además para concretar una base con la que pretenden disputar el partido ante Honduras el próximo mes.

En la convocatoria que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó destacan jugadores del actual campeón de la liga nacional, FAS, como: el guardameta Kevin Carabantes, los defensores Roberto Domínguez, Lizandro Claros, Rudy Clavel y los delanteros Kevin Reyes y Cristian Gil. Además de César Orellana y Mauricio Cerritos, de Atlético Marte. Ronald Rodríguez, Walter Pineda y Melvin Cartagena, de Águila. Rómulo Villalobos, Jonathan Nolasco y Javier Ferman, de Dragón.

En la lista también figuran Jefferson Polío, de Firpo; Carlos Anzora y Steve Alfaro, de Platense; Marcelo Díaz, de Once Deportivo; Juan Argueta, de Jocoro y de Alianza Mario González, Narciso Orellana y Ezequiel Rivas.

Sobre el proceso para afrontar los siguientes compromisos de la azul y blanco, Pérez mencionó: “Si realmente no estamos preparados para darnos cuenta dónde estamos, entonces, es difícil empezar un trabajo. Y si hoy tenemos la oportunidad de ir al Mundial porque hay tres potencias que no van a participar, después será una situación difícil”, comentó Pérez sobre el inicio del microciclo y el mundial, causa por la que agradeció a la Primera División por la disposición de préstamo de los jugadores. El director técnico comentó que existe una oportunidad muy grande de poder clasificar al mundial, pero que no será fácil, debido a los rivales que el equipo nacional tendrá, y porque los demás también tienen la capacidad para conseguir uno de los cuatro cupos. Sin embargo, aseguró que se prepararan de la mejor forma para intentar conseguir uno de los boletos para la cita mundialista.

Pérez comentó que dos semanas después del primer microciclo se llevará el segundo, y que antes de disputar el amistoso internacional que el presidente del Comité de Regularización, Humberto Sáenz Marinero, anunció, que se jugará con Honduras el 22 de marzo, podrían llevarse a cabo dos más. Luego, en abril darán prioridad a la preparación de los equipos nacionales por los octavos de final. Finalizado el torneo, podría llevarse a cabo una gira por Asía que finalizaría en Estados Unidos para prepararse para la Copa de Oro.

Sobre los jugadores que no fueron convocados y que fueron sancionados por aspectos disciplinarios en ocasiones anteriores Pérez mencionó que se enfocarán en los nuevos talentos para futuros encuentros, pero enfatizó en que problemáticas anteriores no tienen relación con jugadores que no fueron convocados.