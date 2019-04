Nuevo gobierno tendrá $130 millones de cooperación de la República Popular de China 

La Embajada de El Salvador en la República Popular de China, junto a entidades de gobierno de República Popular China, organiza un foro de negocios que permitirá un intercambio comercial entre empresarios salvadoreños y chinos.

Joaquín Salazar

Walter Durán, embajador de El Salvador en la República Popular de China, aseguró que el nuevo gobierno tendrá a su disposición $130 millones de dólares, como parte de la cooperación no reembolsable que otorga el país asiático a El Salvador.

República Popular China, ha puesto a disposición de El Salvador, más de mil millones de Yuanes, en cooperación internacional, de estos se han desprendido otros proyectos como la donación del arroz, camiones cisternas, donados a ANDA y 15 mil computadoras para el programa “un niño, una niña, una computadora”.

“Este gobierno ha presentado proyectos de inversión pública por un equivalente aproximada de 20 millones de dólares. Es decir, que el fondo de 150 millones de dólares que China, ha destinado para cooperación para los próximos 3 años, aun tiene disponibilidad de casi 130 millones de dólares que el próximo presidente podrá utilizar, para presentar proyectos de desarrollo social. Esperamos que este nuevo gobierno de continuidad a esta iniciativas, para fortalecer esta relación con China, para poder presentar iniciativas de beneficio del país en cualquiera de las áreas que el país lo necesite, como salud, educación, seguridad pública, entre otros”, dijo.

En total son diecisiete acuerdos que se han firmado desde agosto del 2018, gran parte de estos sin acuerdos de negociación política. También se firmó un convenio de respaldo a la integración de El Salvador a la Franja y Ruta de la Seda, como un intercambio comercial e inversión.

En el área agrícola se han suscritos convenios, también en el área bancaria, que fueron unos de los primeros que se establecieron, como el Banco de Desarrollo de China, como agencia intermediaria para facilitar el comercio entre ambos países.

Estos convenios son más en beneficio de los salvadoreños, reafirmó el diplomático salvadoreño.

Visita diputados

Durán, confirmó que en los próximos días habrán dos delegaciones de diputados de la Asamblea Legislativa, que vendrán a la República Popular de China. La primera de ellas arribará a Beijing, China, el próximo domingo 14 de abril y la segunda el 29 de abril.

La primera delegación será presidida por el diputado Serafín Orantes, del PCN, sin embargo, participan diputados del partido de Gobierno y el diputado independiente.

La primera misión oficial de diputados estarán en China, del 12 al 23 de abril y estará conformada por Yanci Urbina, Anabel Belloso, Dina Argueta, Manuel Flores, Jaime Sandoval, todos del FMLN. También Antonio Almendáriz y Jorge Mazariego del PCN y el diputado independiente Leonardo Bonilla.

“Viene una segunda delegación el día 29 de abril, ahí no tenemos confirmación, habíamos sabido que hay interés de algunos diputados de ARENA, que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, vino a reunirse con altos funcionarios de China Popular, ojalá que ARENA no tenga ningún reparo en enviar a sus diputados, sabemos que hay interés de varios de ellos y no solo diputados, sino funcionarios y empresarios del partido”, afirmó.

“Esperamos que esos esquemas ideológicos que a veces sesgan estos tipos de relaciones se puedan superar”, agregó.

Durán aseguró que las fronteras ideológicas limitan la capacidad de desarrollo, por lo que es importante todo tipo de acercamientos. China tiene relaciones diplomáticas con gobiernos de derecha extrema sin ningún problema. Ya que es parte de su ideal de ser “una China dos sistemas”.

También, la República Popular de China, pretende invitar a COMURES, para que venga una amplia representación de alcaldes de diversos partidos políticos y que se puedan dar cuenta de las oportunidades de intercambio.

“Hay alcaldías, una en especial, que cuenta con 6 millones de habitantes, solo una ciudad que tiene más habitantes que El Salvador, que está interesada en hermanarse con alcaldías salvadoreñas, entonces ¿qué oportunidades de desarrollo e intercambio de cooperación podrán haber en este tema?”, comentó.

En cuanto a la visita del alcalde de San Salvador, Durán confirmó que se realizó a finales de marzo con altos funcionarios de China Popular. Para el diplomático la visita de Muyshondt, fue importante luego de la visita de Estado que realizó el gobierno.

El edil capitalino fue uno de los primeros que reaccionó negativamente por el rompimiento de relaciones con Taiwán, por lo que con esta visita se han despejado todas las dudas, “de que las relaciones con China y Taiwán es una relación en familia, que no podemos ser nosotros quien pongamos divisiones a una relación interna de una nación, por el contrario, si somos respetuosos y queremos obtener mayores beneficios de esta relación bilateral, pues ojalá que podamos construir esta relación”, dijo.

Foro de Negocios

El embajador salvadoreño, aseguró que el 29 de abril se espera realizar un foro de negocios en la ciudad de Beijing, China. Evento que es organizado por la embajada, la Promotora de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA) y entidades gubernamentales de China.

En este foro de negocios se contará con una delegación de empresarios salvadoreños, invitados por el presidente de PROESA, Sigfrido Reyes, quien ha sido invitado para un evento en la República Popular de China, como parte del foro de la franja y la Ruta de la Seda, que convoca a empresas de todo el mundo. “Vamos a ser parte de este foro que pretende llevar el intercambio y desarrollo comercial en todo el mundo. Este evento es el 25 y 26 de abril, el día 29 tenemos este importante intercambio comercial con empresarios de China”, afirmó. Para este evento, la Embajada también coordina con el ministerio de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio Internacional de China, entidad que aglutina a 180 mil empresas de todo el país asiático. “Nosotros pretendemos ir de lo general a lo particular, vamos hacer una presentación de la Embajada junto a PROESA, de la oferta país, vamos a explicar cuáles son los productos que ofrece El Salvador, cuáles son los rubros que pueden hacerse dentro de nuestro país, también tendremos intercambio en áreas específicas con quienes vamos a entablar relación”, aseguró.

También, para el 29 de abril, ante la presencia de funcionarios de los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo se inaugurará la sede diplomática de El Salvador en China. “Haremos la inauguración oficial de la Embajada con representantes del gobierno chino y la comunidad salvadoreña. Actualmente, la sede ya está trabajando desde el inicio de las relaciones diplomáticas, hemos venido trabajando, estamos prestando servicios consulares y varios ciudadanos chinos han ido a solicitar la visa para viajar a El Salvador”, acotó.