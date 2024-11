Nuevas Ideas niega transparentar uso de $50 millones para emergencias

Samuel Amaya

Nuevas Ideas se negó a transparentar el uso de los $50 millones que se destinarán para el “Programa de Apoyo al Plan de Atención de Emergencias de El Salvador”, esto a pesar de que hubo propuestas en el pleno para que Hacienda brinde un informe luego de la ejecución de los fondos.

Con 56 votos a favor, la Asamblea ratificó el contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por $50 millones para el Programa de Apoyo al Plan de Atención de Emergencias de El Salvador. Sin embargo, no se especifica a qué rubro serán destinados, únicamente, los legisladores de Nuevas Ideas, se colgaron de la idea de que no se sabe cuándo podría ocurrir una emergencia.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, propuso una modificación al decreto para transparentarlos. Sin embargo, Nuevas Ideas rechazó la propuesta.

“Hemos visto algunos estudios de algunas entidades y nos decían que, por ejemplo, el caso de FOPROMID (Fondo de Protección y Mitigación de Desastres) que entre 2019 y junio de 2023, de cada $100 dólares que se habían dado al Gobierno, solo $5.80 tenían respaldo documental de los gastos que se habían hecho”, comentó Villatoro. A raíz de esto, “existe cierta preocupación de conocer realmente la distribución de estos fondos y quisiéramos que por transparencia y rendición de cuentas para que también la población conozca a dónde se van estos fondos, se hiciera una incorporación (de artículo) en este dictamen (decreto)”, propuso.

La propuesta de Villatoro fue en el sentido para agregar un artículo 2 del decreto, diciendo de la siguiente manera: “Art 2: El Ministerio de Hacienda deberá presentar un informe detallado dentro del mes siguiente a su ejecución, detallando el monto así como la descripción del proyecto y no se podrá alegar en ningún caso, reserva durante su ejecución”.

“Esto para que la población salvadoreña pueda conocer de forma transparente el uso de estos fondos y que se destinen de forma específica para lo que ha sido solicitado”, agregó Villatoro; pero Nuevas Ideas no dio sus votos.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, dijo en el pleno que existe una falta de congruencia, ya que “estar pidiendo préstamos para gastos que ya se hicieron, evidentemente en medio de una emergencia; sin embargo, acá el problema por un lado, es la falta de transparencia en el uso de esos fondos y en especial para el fondo que por definición está destinada para atender emergencias, que es el FOPROMID, ¿colegas de la Comisión de Hacienda, no les parece extraño que estaba citado el ministro de gobernación para llegar a dar cuentas del Presupuesto y a la vez para explicarnos como se ha usado el FOPROMID?, no llegó a dar cuentas”. A juicio de la legisladora no es pertinente que se apruebe préstamos vía FOPROMID, cuando las instituciones que hacen uso de estos no rinden cuentas.

