Abogados piden arresto domiciliar para Atilio Montalvo

Debido al grave estado de salud de Atilio Montalvo, conocido como comandante Salvadore Guerra, firmante de los Acuerdos de Paz, los abogados defensores pidieron

al Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, una audiencia especial para revisión de medidas cautelares, a fin de permitirle que abandone a la mayor brevedad posible el penal y se decrete como medida sustitutiva, el arresto domiciliar.

“En este momento estamos solicitando una pronta resolución a la situación de salud de él, acudimos a la sana crítica de la jueza de que pueda dar una pronta respuesta, porque la justicia, sino es expedita, no es verdadera justicia. Estamos contra el reloj, no en el aspecto procesal, sino en cuanto a su vida”, expresó Oscar Canjura, abogado defensor de Montalvo.

El propósito es garantizarle que pueda recibir en su vivienda todos los cuidados y traslados necesarios para las diálisis que debe recibir, pues padece insuficiencia renal grado 5, además, tiene el impedimento físico de participar en cualquier hecho, pues a mediados de noviembre de 2023 sufrió un accidente cerebrovascular, y a raíz de eso perdió motricidad y también un poco la capacidad para comunicarse.

Canjura dijo que presentaron la certificación del expediente clínico de Montalvo extendido por el Seguro Social, para comprobar su condición de salud, asimismo, sus arraigos familiares y laborales hasta cuando él logró trabajar, que fue el año pasado, y posteriormente también un arraigo patrimonial.

“Es una situación un poco complicada que nos hace en este momento acudir ante la justicia, para solicitar de manera más humanitaria y en apego a las convenciones internacionales, particularmente al Tratado de San José y también, la Convención Internacional de Personas Privadas de Libertad, conocida como la Convención de Sudáfrica, que la jueza brinde una resolución favorable para la audiencia especial, y que de conformidad con las pruebas presentadas, se resuelva conforme a derecho”, indicó el abogado.

Según Ileana de Montalvo, esposa de Atilio, él desde hace más de dos años padece un cuadro de salud delicado, por lo cual es incapaz de llevar a cabo las acciones de las que le están acusando.

“Pedimos a la comunidad internacional le dé seguimiento a estos procesos, porque son cargos que no tienen fundamentación, y que vean que realmente se protejan los derechos ciudadanos y se cumpla el debido proceso, así como este caso hay muchos más”, sostuvo.

El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) ha reiterado en varias ocasiones que las condiciones del entorno del dirigente de la ex guerrilla del FMLN no son las adecuadas, al no darle el tratamiento necesario con urgencia podría morir en manos de las autoridades.

Montalvo fue detenido bajo los cargos de terrorismo y rebelión contra el Estado junto a un grupo de otras personas, entre ellas, José Santos Melara. Su casa fue allanada la madrugada del 1º de junio en la cual fueron incautados solamente computadoras y algunos equipos tecnológicos.

