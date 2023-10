Nueva carta al TSE: ¡Ninguna resolución ilegal debe ser acatada!

Por Leonel Herrera*

Señores magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral:

La semana pasada les escribí pidiendo la no inscripción de la candidatura de Nayib Bukele para las elecciones presidenciales de 2024, argumentando dicha solicitud con las disposiciones contenidas en los seis artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial continúa.

También planteé que la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita al actual presidente a postularse para un segundo mandato seguido es ilegal. Además, les recordé la facultad de jueces electorales supremos a la que Ustedes cobarde e irresponsablemente pretenden renunciar.

Pero como Ustedes insisten en excusarse en la resolución de la Sala de lo Constitucional, quiero ahora enfatizar en las cuatros razones por las que ésta no puede ni debe ser acatada.

La primera es que la sala actual no es legítima ni independiente. Fue nombrada ilegalmente, tras la destitución igualmente ilegal de los anteriores magistrados; y está integrada por personeros del oficialismo, por tanto no es autónoma, sino que está al servicio del presidente que busca reelegirse inconstitucionalmente.

La segunda razón es que ninguna resolución que violente la Constitución debe ser cumplida, aun si la Sala que la emite fuera legal; y el fallo que Ustedes pretenden acatar viola flagrantemente el texto constitucional que prohíbe la reelección presidencial continua.

La tercera es que la referida resolución no es vinculante porque no es propiamente una sentencia, sino un auto absolutorio para alguien acusado de violentar la Constitución por promover la reelección presidencial. Es decir, no tiene ningún alcance más allá del sobreseimiento de la persona demandada.

La cuarta razón es que ya existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 25 de junio de 2014, según la cual el presidente que quiera buscar un segundo mandato debe esperar a que pasen dos períodos presidenciales. Esta sentencia no fue dejada sin efecto, continúa vigente y es ésta la que debe ser acatada.

Y una última razón es que -como se sabe- en materia electoral el TSE es la máxima instancia: es “Tribunal Supremo”. Por tanto, tiene plena potestad para decidir, en base a la Constitución y a sus competencias, la no inscripción de la candidatura inconstitucional del presidente Bukele.

Ustedes están obligados a respetar la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, no la resolución inconstitucional de una sala ilegal que se adjudicó abusivamente la facultad de autorizarla.

*Periodista y activista.