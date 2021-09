“Nos equivocamos en elegir ese tipo de partido (NI), nos dejamos llevar por las redes sociales”

Redacción Nacionales

Ante la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional “usurpadora”, como es catalogada por diversos abogados expertos en Estado de Derecho, donde estableció que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, podrá competir en la contienda electoral 2024 para la Presidencia de la República, y puede quedar reelecto si los salvadoreños así lo desean, ciudadanos consultados por este rotativo no comparten dicha resolución. Y en exclusiva, Diario Co Latino conoció y habló con un trabajador del Ministerio de Educación sobre la apertura para la reelección de Bukele, pero por temor a represalias pidió el anonimato. Precisamente, la fuente dijo que “se está perdiendo toda la democracia”.

En el relato, la fuente sostuvo que a Bukele “todos los están tildando de un dictador, entonces, hoy que tiene todos los poderes a su mando y disposición, está haciendo lo que él (Bukele) quiere”, detalló.

Informó que él fue uno de los que votó para que Bukele quedara como presidente, así también para la nueva Asamblea oficialista. “Nos equivocamos en elegir ese tipo de partido, nos dejamos llevar por las redes sociales, por todo lo bonito que nos pintó”, comentó.

En ese sentido, la fuente aseguró que les pintó un paraíso y de ver tanto fracaso que se tenía con los demás gobiernos, “entonces quiérase o no, jugó con la mente de todos a través de las redes sociales, porque esa fue su arma principal”.

“Yo voté por él, lo admito, e incluso también por la legislatura en diputados, pero ahora, estamos viendo que es demasiado tarde porque todos los poderes, él los tiene ahora y le guste o no le guste al pueblo, creo que vamos a vivir así. Espero y confió en Dios que no se den las cosas de esa manera, pues lastimosamente ahora, no es el pueblo quien va a elegir, sino que son ellos mismos”, razonó. Este medio recogió más opiniones a través de entrevistas que se realizaron en el Centro de San Salvador. “Yo sinceramente no volvería a votar por él (por Nayib Bukele) porque no me gustó lo que hizo con el Bitcóin, porque no le siento la necesidad en el país cuando hay más necesidad en invertir en infraestructura para las escuelas y arreglar carreteras», comentó Griselda Ayala, de 22 años, quien transitaba por la Plaza Cívica.

Similar fue la opinión de Reina María, quien afirmó no estar de acuerdo con una posible candidatura de Bukele, ya que impuso el Bitcoin. En la misma entrevista, María aseguró que no sabe qué es un Bitcoin.

Ricardo Molina, de 64 años, afirmó que la resolución de la Sala de lo Constitucional «son actos desesperados como para mantener en un estado de zozobra al pueblo salvadoreño».

Otra opinión en contra fue vertida por Rina Guevara, quien señaló que es “negativo, desde el punto de vista constitucional, porque ningún presidente ha hecho, el querer continuar en el poder”.

Sin embargo, no todas fueron opiniones negativas, aunque sí la mayoría. Por ejemplo, Javier Valdés, un joven que no entiende “cuál sería el problema si después de todo, no seríamos el único país que tiene una reelección, grandes países como Estados Unidos es legal para ellos la reelección, entonces, no veo el problema de que acá se pueda dar eso”, expuso.