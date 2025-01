“No voy a desaprovechar la oportunidad que me dio el INDES”: Gerson López, arquero nacional

El arquero nacional, Gerson López, habló en una entrevista sobre su caso de recuperación luego de no renovar con el actual campeón del fútbol salvadoreño, Once Deportivo, y aseguró que aprovechará la oportunidad que el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) le ofreció. Además, catalogó de ilógico tener una recuperación de hasta 8 meses sin ingresos luego de no renovar con el tanque fronterizo.

“Es un poco ilógico que tenga una recuperación de 6 y 8 meses y no tengo ingresos, es bien complicado, no tienen sentido la parte escrita de los contratos que nos dan”, destacó en primera instancia el arquero nacional en el programa deportivo Tiki Taka, luego que se dio a conocer su caso tras no renovar con el tanque fronterizo en la final del Apertura 2024, donde se lesionó en el primer tiempo.

López aseguró que aún está en pláticas con el club porque no imaginó que no iba a renovar con el equipo y dijo que aún está pendiente el caso.

El presidente del INDES, Yamil Bukele, se pronunció acerca de este caso, luego de que se conoció que el jugador tendría al menos 10 meses de baja y que tampoco fue considerado por el equipo para renovar contrato, razón por la cual la institución dijo que se haría cargo del proceso de recuperación del arquero.

“No voy a desaprovechar la oportunidad que me dio el INDES para hacer mi recuperación”, reveló el jugador en el programa.

El caso insólito de López ha despertado mucha indignación en la afición y también en el plantel del Once, porque a pesar de que el jugador fue una pieza fundamental para que el equipo alcanzara y ganara la final de la Apertura 2024, hoy le dan la espalda, por lo que los jugadores pidieron responsabilidad y empatía con el arquero y enfatizaron que son más que solo “activos económicos”.

“El eco que se hizo con mi caso fue grande, y quiero que esto marque un precedente, tengo un amigo que se lesionó hace un año y a día de hoy no se ha operado, esto no puede seguir pasando”, enfatizó López.

El INDES puso a disposición su departamento de ciencias aplicadas al deporte y su equipo para que el jugador regrese muy pronto a las canchas del fútbol salvadoreño. Y, además, dijo que el médico de López podría dirigir el proceso del jugador.

De igual forma instó al jugador a que, en caso de sentirse ofendido o agraviado, inicie el respectivo proceso ante la FESFUT.

