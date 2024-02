“No sabemos lo que se está tramando en este país”, dijo Reinaldo Cardoza

Samuel Amaya

El diputado y candidato a la reelección por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, asistió este miércoles a la sede del Tribunal Supremo Electoral donde se realiza el escrutinio final, para cuestionar el accionar del TSE; también, aseguró que entraría como diputado por Chalatenango según “sus números”.

“Hemos visto un proceso engorroso, un proceso que nunca lo habíamos visto en nuestro país, un proceso complicado. Las elecciones fueron el domingo y hoy, miércoles, a la una de la tarde, y no sabemos de resultados”, comentó Cardoza.

A pesar de que se desconoce los resultados oficiales, Cardoza aseguró que sí entró como diputado. “Sabemos que Reynaldo Cardoza ha entrado como diputado, tenemos 27,033 votos y ellos (Nuevas Ideas) tienen 37,000 votos”. Esto pese que no había iniciado el escrutinio final del TSE. Cardoza se basó “según sus números” de las actas procesadas; por lo cual, entraría como segundo lugar; pues en Chalatenango tiene dos diputados, según la reestructuración municipal. Nuevas Ideas, según Cardoza tiene 37 mil marcas, pero para dos diputados; mientras que solo Cardoza 27 mil.

Cardoza también se refirió al proceso del Tribunal Supremo Electoral. “La presidenta (Dora Esmeralda Martínez) ha sido una persona, que me disculpe, pero que no sabe de elecciones, ha tenido tanta plata para poder trabajar, no va a venir a decirnos que no ha tenido dinero y que eso le ha faltado”.

Cardoza destacó que “ningún partido político sabe a esta hora quiénes son sus diputados que han sido electos.

Nadie sabe porque el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera lo hemos visto, ni siquiera ha dado la cara al pueblo, incluso, ni a los medios de comunicación, ni siquiera eso han hecho”.

“¿Cómo es posible que a esta hora vienen todavía actas de los departamentos y no tienen un lugar todavía?, ¿dónde va a ser el escrutinio final?, no saben si va a ser en el Mágico González, dicen otros que en el Gimnasio (Nacional) no sabemos si lo van a hacer en la playa, no sabemos dónde lo van a hacer”, cuestionó el legislador que toda la legislatura ha sido aliado de Nuevas Ideas.

El legislador sintetizó que “el tribunal ha dejado mucho que desear, comenzando por su presidenta porque hay muchos magistrados ahí que saben de procesos electorales. Pero ella ha entorpecido las cosas y no sabemos qué es lo que se está tramando en este país”.

Para este miércoles, se tenía previsto que iniciaría el escrutinio definitivo respecto a los votos presidenciales y Asamblea Legislativa, las de esta última serán voto por voto.