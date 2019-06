“No quisiéramos tener una política de seguridad que prepondere la Mano Dura”: Saúl Baños

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El abogado y director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños consideró que el tema de inseguridad en el país, debe ser abordado de manera urgente por el presidente Nayib Bukele, junto a sus ministros y director de la Policía Nacional Civil (PNC), por tratarse de una problemática sensible entre la población.

“Ya es tiempo de no estar solo discutiendo. Ahora la problemática la están viviendo de manera concreta, esto no se va arreglar por tuits, sino por acciones precisas, concretas y con respeto a los derechos humanos. Ellos tuvieron tiempo suficiente desde que supieron que ganaron en primera vuelta las elecciones, como para delinear políticas de seguridad y otras políticas públicas, pero no lo hicieron”, explicó. Como organizaciones de derechos humanos FESPAD, que perteneció al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, recordó que se manifestaron públicamente para que el presidente electo (en ese momento), evaluara el Plan El Salvador Seguro y retomara elementos para darles continuidad.

“Hasta el momento no hay una respuesta clara sobre eso; el Plan Cuscatlán tenía algunos componentes del Plan El Salvador Seguro. Hasta esta fecha, todavía no hay una línea clara y precisa, que nos diga por dónde va ir el tema de la política pública sobre seguridad”, agregó.

Asimismo, calificó de inoportunas las últimas declaraciones del ministro de la Defensa Nacional (capitán René Francis Merino), quien planteó un cambio en la estrategia de seguridad. Baños, aclaró que la Constitución de la República, establece que la seguridad pública es propia del ministerio de justicia y la defensa nacional del ejército.

“Es cierto, que se han estado dando prácticas de remilitarización pública, pero es contrario a lo que establece la Constitución, entonces debemos poner atención a esto, y el gobierno que está enfrentándose a prácticas que venían de otros gobiernos. Han asesinado al cuarto policía en los últimos cinco días, esto no se va a detener, qué respuesta va a dar el nuevo gobierno mientras recompone su estrategia de atención a la inseguridad. No puede estar recomponiendo su estrategia de seguridad, porque tiene una práctica concreta del día a día, donde no solo hay atentados contra la policía (PNC), sino contra la ciudadanía en general.

Por las expresiones que están dando los funcionarios que son responsables de la seguridad del país, no parece que va por la línea del respeto a los derechos humanos”, argumentó.

En cuanto a la decisión del nuevo director de la PNC (Mauricio Arriaza), sobre reunir de nuevo a los elementos del Grupo de Reacción Policial, que fue disuelto por la desaparición y asesinato de Carla Ayala, el pasado 29 diciembre de 2017. Que llevó a cinco miembros ante la justicia, identificando como el agresor al agente Juan Josué Castillo Arévalo, apelativo “Samurai”.

“Cuando el director de la PNC, planteó que: es mejor reincorporar al Grupo de Reacción Policial (GRP), a que anden desperdigados y así los vamos a tener controlados. Lo que pensamos de inmediato es que esta gente puede estar cometiendo ilícitos.

La PNC, siempre ha estado señalado por la PDDH y entidades internacionales de ser responsables de ejecuciones extrajudiciales y no digo que es lo está ocurriendo, pero queda la duda”, agregó.

Sobre el caso de las acusaciones al partido FMLN, de estar pagando a estructuras criminales (pandillas), para atentar contra agentes de la Policía Nacional Civil, calificó de “preocupante” que el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través de un tuit, reafirmara al ministro de Seguridad que dos funcionarios del partido de izquierda, participan en ese ilícito, “es un señalamiento bastante fuerte, que puede ser irresponsable al no dar los nombres de las personas”, sugirió Baños.

“Nos parece irresponsable este tipo de señalamientos, ahora bien, si es cierto, pues que se investigue y se ponga en el banquillo de los acusados a esas personas, porque es una cuestión sumamente grave. Pero si no le consta, es muy irresponsable hacer ese tipo de señalamientos, sin tener pruebas. En materia de seguridad se necesita un presidente creíble, un ministro de seguridad que provea seguridad a la población y no solo seguridad ambulatoria, sino que con avisos concretos, claros y ciertos, porque la población está esperando eso de sus autoridades”, puntualizó.