“No quieren dejar el poder”: Claudia Ortiz, sobre designado presidencial

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En la Asamblea Legislativa resuena el tema del designado presidencial donde el presidente Bukele mandará sus ternas para que la Asamblea elija al que ocupará el cargo de presidente cuando Bukele se ocupe de la campaña , a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial.

El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Cesar Reyes, sostuvo que el tema del designado a la presidencia “no tiene ningún tipo de sentido”, ya que los salvadoreños sufren por el contexto político en el que se vive. “Es un contexto político de una clara violatoria a nuestra Constitución, cuando hablamos de una reelección inmediata que es completamente ilegal e inconstitucional; entonces, la idea del designado político surge de una violación a nuestra Constitución”.

La diputada por el partido Vamos, Claudia Ortiz, añadió que “está de moda” el tema de los designados “porque hay una candidatura que quiere violar la Constitución buscando la reelección”. La legisladora recordó que nunca se tomó la decisión de los designados presidenciales, lo cual, tenía que hacerse al inicio del mandato. “Es la razón por la cual se está pidiendo esto; también depende de quiénes son las personas que se propongan y si cumplen con los requisitos constitucionales, pero es evidente que la razón por la cual, se quiere nombrar a estas personas es por esta supuesta licencia que se quiere pedir”, comentó Ortiz.

“Claramente no quieren dejar el poder, claramente se va a violentar la Constitución, incluso, se va a contradecir lo que la Sala impuesta dijo, y, por lo tanto, queda más en evidencia el deseo de, a cualquier costo, seguir en el poder”, añadió la opositora.

Ortiz planteó que lo que se ha mencionado, es que el cargo no se entregará “sino que se va a pedir una pausa en el ejercicio de las funciones, lo cual se mantiene la investidura; no hay una renuncia, hay una licencia, pero por unas razones que desde mi punto de vista no están justificadas porque es para hacer una campaña para una candidatura que es inconstitucional”.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, comentó que Bukele “actúa dentro de los marcos legales; en ese sentido, esperaremos que envíe las propuestas de ternas para elegir al designado presidencial que tomará su lugar el tiempo que resta del mandato”.

El funcionario legislativo informó que “todavía estamos a tiempo de recibir las propuestas; sin embargo, como Asamblea también tenemos la atribución de nombrar a este funcionario, pero el presidente Bukele dijo claramente que nos hará llegar las ternas”. Por el momento, subrayó Castro, “no podemos ser irresponsables en hablar de perfiles para asumir el cargo. Ahora, lo que sí puedo asegurar es que nosotros vamos a cumplir con la ley”.