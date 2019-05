“No mantener los huevos en una sola canasta”, recomienda Óscar Cabrera

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, dijo este miércoles que el mantenimiento de relaciones con la República de China, le da al país y a su población más oportunidades de desarrollo, debido a que amplía su mercado y las posibilidades de cooperación.

“Una economía establece relaciones diplomáticas con todas las economías posibles, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de sus habitantes y ese es el caso de El Salvador”, afirmó en entrevista con canal 33.

Cabrera, aseguró que China ya se convirtió en la” mayor potencia económica mundial”, con un componente de innovación tecnológica “muy fuerte”.

Manifestó el titular del BCR que las relaciones de El Salvador con China, amplían sus opciones comerciales y no depender sólo de la economía de Estados Unidos como su gran mercado de exportación, le provee de mayores opciones en caso de crisis.

“Una recomendación es no mantener los huevos en una sola canasta. El interés de la sociedad salvadoreña, debe primar a otro tipo de intereses de naturaleza geopolítica o estratégica. Acá lo que queremos es atraer empresas de diferentes partes del mundo, que se localicen en El Salvador, que generen empleos de calidad, que haya transferencia tecnológica, pero que esta no vaya atada a un interés de un país por incidir sobre la política exterior o sobre la economía, eso ya no es multilateralismo”, afirmó Cabrera.

El presidente electo, Nayib Bukele, ha dejado en la incertidumbre las relaciones diplomáticas firmadas por el Gobierno de Salvador Sánchez, Cerén con la República Popular China, a finales de 2018.

Bukele, ha cuestionado la forma en que se firmó el acuerdo diplomático con la China e insiste en que no fue transparente, pero también ha atacado a la segunda potencia económica mundial, acusándola de manipular el comercio mundial e intervenir en las democracias de otros países.

En otro tema, dijo que: “Hay otra vía para crecer y es que la política fiscal apoye el crecimiento económico a través del incremento de la inversión pública, del incremento del gasto y eso va generar más recaudación, ese es otro mecanismo indirecto se cómo recaudar mucho más”, dijo el titular del BCR.

Pero no hay que dejar de lado, aclaró Cabrera, que el “gran objetivo” de la política fiscal, es “mantener la equidad fiscal” .

Por otra parte, Cabrera, manifestó que las exportaciones del país en un 96 % corresponden a productos de manufactura y solo una pequeña parte responde a producción agrícola.

“Estamos teniendo un cambio estructural y se refleja en que nuestras exportaciones son más manufactureras. Hoy tenemos política públicas mucho más claras, mucho más concretas. La política de transformación productiva, con el apoyo de PROESA atrae empresas que se localizan en manufactura”, explicó.