Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Me llamaron para terminar mi contrato (de trabajo) y me están ofreciendo una cantidad que ni siquiera está de acuerdo con el tiempo y todo lo que yo les he entregado aquí, a la Asamblea. Lo que yo les estoy pidiendo es que se pongan la mano en la conciencia y que nos den el tiempo que nos merecemos”, relató Lorena de Morales, una trabajadora despedida de la Asamblea Legislativa, quien llevaba 25 años dentro de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional. Así como Lorena, viven más trabajadores que, con el nuevo cambio de administración en el recinto legislativo, han quedado “en un limbo”, pues desde a mediados del mes pasado, la nueva administración dirigida por el oficialismo empezó a despedir a decenas de trabajadores que llevan más de 10, 15, 20 y 25 años laborando, como es el caso de Lorena, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa.

“Yo quiero que revisen mi expediente y vean que, si tengo alguna falta, que me la hagan saber, porque yo, hasta ahora, nunca he dejado de venir, siempre he trabajado y no es justo que ni siquiera me dan el porqué del despido”, denunció Lorena.

Lorena de Morales lamentó que no le presentaron una causa justificable; “solamente dicen que ha cambiado la administración y eso es lo único, no le dan a uno ni siquiera nada”, testificó.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunció nuevamente que en el recinto legislativo ha habido despidos en diversas unidades institucionales, tal como el caso de Lorena de Morales.

Según el secretario del SITRAL, Luis Ortega, pueden ser de entre 100 a 150 empleados a quienes les han dado de baja sin seguir el debido proceso. Por tanto, lamentó esta situación, incluso hasta que se irrespete los derechos laborales de aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica o discapacidad física.

“Lamentamos profundamente que esta administración sea tan insensible, tan inhumana, violentando derechos laborales y derechos humanos tan esenciales, (porque) ya existen leyes que protegen a trabajadores; esta misma Asamblea ha aprobado decretos donde protegen a trabajadores con enfermedades crónicas y terminales que ellos mismos están violentando”, comentó Luis Ortega. Respecto al proceso de despido, Ortega informó que “simplemente lo que están haciendo es que están llamando a las personas (empleados) en grupos a Recursos Humanos y allí les dice que les están despidiendo, sin notificarles en ningún documento, solo se los hace de forma verbal”.

Según agregó Ortega, están violando la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que en dicha ley dentro de su articulado establece que toda decisión del jefe inmediato o superior debe ser por escrito, comentó.

SITRAL hizo un llamado a nivel nacional e internacional para que observen el irrespeto de los derechos laborales en El Salvador. De igual forma, el movimiento sindical reiteró que debe existir una mesa de diálogo con la Junta Directiva de la Asamblea.