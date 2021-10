Mujeres hondureñas realizan jornada de baile para hacer conciencia frente al cáncer de mama

TEGUCIGALPA/Xinhua

Centenares de mujeres hondureñas y ciudadanos participaron en la jornada de baile denominada «Zumbatón», en la ciudad hondureña de Tegucigalpa, actividad que buscó sensibilizar y recaudar fondos contra el cáncer de mama, en el marco del mes de la lucha contra la mortal enfermedad.

La actividad se realizó el pasado sábado y estuvo organizada por mujeres voluntarias de la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama (Funhocam).

«Zumbatón», realizado en el monumento a La Paz, en el cerro Juana Laínez de la capital hondureña, contó además con la presencia de niños, adolescentes y hombres de distintos estratos sociales que acompañaron la actividad.

Varias mujeres que han superado la enfermedad participaron también en la jornada de baile y ejercicios de zumba, con la intención de enviar un mensaje a este sector de la población a que tome medidas preventivas necesarias para detectar el cáncer a tiempo.

En ese sentido se pronunció Sofía Ávila, sobreviviente a la enfermedad, quien urgió a las mujeres a hacerse la mamografía, ya que es preferible que duela «un ratito» a tener el padecimiento toda la vida.

En tanto, la presidenta ejecutiva de Funhocam, Rosemonde de García, dijo a Xinhua que pese a la pandemia provocada por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), no han parado de dar atención médica a mujeres, ya que el cáncer no espera.

Señaló que el cáncer de mama es una enfermedad silenciosa, por lo que las mujeres no deben dejar de examinarse y someterse a una mamografía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que el cáncer de mama será una enfermedad propensa a salirse de las manos de las instituciones de salud, especialmente en América Latina.

Según la OMS, el cáncer de mama es el segundo cáncer más común a nivel mundial y representa 1,7 millones de nuevos diagnósticos cada año.

Una preocupación aún mayor es que este tipo de cáncer se ha convertido en la principal causa de mortalidad entre las mujeres en todo el mundo.