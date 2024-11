Mujeres Defensoras latinoamericanas esperan generar espacios de lucha social

Gloria Silvia Orellana

Las diversas organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, inauguró el Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, denominado “Redes de Esperanza”, con el objetivo de generar un intercambio de diálogos y experiencias propias de las defensoras en sus territorios, este 7 y 8 de noviembre del presente año.

“Es bueno reunirnos y hablar de nosotras. Porque comúnmente solemos reunirnos para hablar de nuestras luchas y conflictos primero”, dijo Ana Julia Escalante, en la inauguración del Encuentro de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

Temas como la construcción conjunta del análisis de riesgo para las mujeres defensoras y los desafíos que enfrenta en su territorio será la primera jornada de intercambios entre los liderazgos comunitarios urbanos y rurales.

En esta actividad participan expertas en derechos humanos como María Eugenia Mosquera (Colombia), Poulette Hernández (México) y Vidalina Morales (El Salvador), quienes abordaron temas de la experiencia de mujeres defensoras de derechos humanos y la resistencia desde sus territorios.

Para Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro Búsqueda, el papel de la mujer a lo largo de la historia de las luchas sociales en el país y Latinoamérica se ha caracterizado por tener liderazgos fuertes y estratégicos.

“Muchas veces, reflexionamos y decimos ¿Cómo me metí en esto?, o no entendemos cómo nos insertamos en esta dinámica de defensa de derechos, de la cual, después no queremos salirnos”, señaló.

“Les tengo una buena noticia, pues esa camiseta de defensoras que se han puesto siempre la van a llevar en su vida, y de cara a este mes de noviembre que es muy importante para las mujeres en la lucha social”, agregó Escalante.

En vísperas de dos fechas importante como la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres y el Día de la Persona Defensora de Derechos Humanos, los diversos liderazgos del territorio nacional celebraron este Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras.

Entre sus objetivos está crear un “espacio de diálogo y reflexión” sobre los aspectos que involucra ser una persona defensora en contextos de riesgo. En contextos como el Estado de Excepción, que lleva 2 años y 8 meses, y que limita y vulnera los derechos de la población salvadoreña.

Además abordar el tema de que muchas familias urbanas y rurales están en situación de pboreza, lo que ha impactado a su grupo familiar.

“Las mujeres siempre hemos tenido un papel protagónico en las luchas de la humanidad, pero también y por eso esta misma razón, hemos sido víctimas de desprestigios, de violencia y discriminación”, afirmó.

La falta o difícil acceso a la salud, agua, alimentos y educación, entre otros derechos, ha llevado a las mujeres a retomar la defensa colectiva de estos derechos constitucionales.

“Este conversatorio denominado –encontrándonos- , tiene todo el objetivo de motivar al intercambio de experiencias desde la mirada mesoamericana y latinoamericana, todo alrededor de una realidad, el rol de las mujeres en la defensa de los derechos humanos”, sostuvo Escalante.

Para la directora de Pro Búsqueda, este compromiso de las mujeres ante las “graves violaciones de derechos humanos” ha sido retomado por liderazgos de madres, hijas, parejas, que han superado el temor y exigen un pleno Estado democrático.

“Este evento, además, es un espacio de reivindicación a esta lucha, de reconocimiento al camino que las mujeres defensoras generan y orientan una agenda fortalecida desde una mirada feminista”, indicó Escalante.

Escalante explicó que también desarrollarán el Foro Poner el Cuidado en el Centro Estrategias de Protección para Mujeres Defensoras en Contextos de Riesgo, el cual es estratégico para la nueva agenda en común regional.

“Los contextos en los que revivimos, por la violencia de Estado de un pasado reciente y que aún no olvidamos ni muchos menos hemos superado, porque no han existido medidas reales de transición hacia la paz y por el contrario se están repitiendo los patrones de impunidad”, planteó.

“Nuevamente, estamos viendo a las mujeres, a esas madres salir a buscar a sus hijas e hijos, a exigir de las autoridades justicia e información”, dijo

Muchas otras mujeres han aprendido a afrontar y utilizarlos como fuente de impulso para seguir luchando en busca de reparación y cese de la impunidad para que esto no se vuelva a repetir”, manifestó Escalante.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos espera que el resultado de este intercambio de experiencias de paso a fortalecer el conocimiento y dotar de nuevas herramientas a las mujeres defensoras que se encuentran en resistencia en sus territorios.

