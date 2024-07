Mujer estadounidense denuncia ataque sexual en El Salvador

Alessia Genoves

Colaboradora

Alexa Capone es una ciudadana estadounidense, y recientemente fue víctima de violencia sexual en El Salvador. El hecho tuvo lugar la noche del 22 de julio, mientras recorría el Bypass de San Miguel. Sin embargo, el sospechoso aún no ha sido arrestado, pero su caso se acumula entre los 123 casos de violencia contra la mujer identificados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, hasta marzo de 2024.

Hechos de violencia física y sexual culminan en violencia, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. A marzo de 2024, la institución identifica al menos 17 casos de muerte fatal, un registro apenas menor a los 23 identificados en la misma fecha del año 2023.

Diario CoLatino entrevistó a Capone, para obtener más detalles de los hechos:



– ¿Qué sucedió la noche del martes 22 de julio cuando fue víctima de un

intento de agresión sexual?

Caminaba por el nuevo desvío en San Miguel, que aún no está abierto al público. Sé que caminar sola por la noche no es un pasatiempo común para las mujeres aquí, pero lo he hecho regularmente toda mi vida. Un hombre se acercó a mí en su motocicleta, apagó las luces, me agarró y me empujó contra la pared divisoria.

Me bajó los shorts. No logró violarme. He luchado mucho en mi vida y no me avergüenza pelear. Le metí el dedo en el ojo. Usé la patilla de sus anteojos para apuñalarlo en el ojo. Lo mordí. Lo golpeé. Pisé su pie. Después de pelear conmigo por unos minutos, se rindió y se fue.

Era un hombre bastante grande, así que me sorprendió que no pudiera pelear por más tiempo o de manera más efectiva.

– ¿Qué acciones tomó después del incidente para garantizar su seguridad?

Durante el incidente, le arranqué el sombrero, los anteojos y el reloj y los lancé lejos para que le fuera difícil recogerlos y encontrarlos en la oscuridad. También me quité las pulseras y dispersé las cuentas.

Lancé mi cartera lejos de mí. Me enseñaron a hacer esto, porque deja migas de pan para la policía si su atacante lo mata o lo secuestra.

Después del incidente, llamé al 911. Intenté detener a los conductores que pasaban, pero me ignoraron. Me preocupaba que el violador regresara para destrozarme el cráneo con una roca o recoger sus cosas perdidas. Llamé a una amiga para estar en la línea con alguien en caso de que el violador regresara. Envié un pin con mi ubicación a otra amiga. Eventualmente, un hombre agradable en una motocicleta se detuvo para preguntarme qué estaba haciendo. Le expliqué y le pedí que esperara conmigo hasta que llegara la policía.

– ¿Ha recibido algunas o intimidaciones tras denunciar?

No he recibido amenazas, pero me ha sorprendido cómo algunas personas en las redes sociales se han tomado la molestia de difamarme. En las publicaciones donde se ha compartido esta historia, he visto comentaristas publicando mentiras sobre mí, como que en realidad soy un hombre que se hace pasar por mujer, o que estoy mintiendo sobre cuál es mi nombre. Sospecho que tal vez las personas que están haciendo esto conocen a mi atacante y están tratando de desacreditar

mi historia.

¿Denunció ante las autoridades?

Informé de inmediato. El proceso esa noche fue lento y no llegué a casa hasta las 5 a.m. aproximadamente. Parece que hubo cierta confusión entre los oficiales sobre el procedimiento. Pero sentí que el procedimiento se completó y los oficiales se tomaron el tiempo para hacer las cosas según el libro. Cuando la policía llegó por primera vez, fui bastante grosera con ellos porque estaba en un estado mental enojado y suspicaz, pero ellos se mantuvieron calmados conmigo. Me calmé rápidamente.

Mientras camino sola por la noche a diario, esta no es la primera vez que he tenido un encontronazo con un hombre desagradable. El año pasado, un guardia de seguridad me enseñó su pene mientras caminaba por la Ruta Militar.

En ese caso, y en este caso, he tenido la misma experiencia. El proceso policial es lento, pero parece minucioso. La policía tiene menos recursos que en los Estados Unidos, pero sacan más provecho con menos en comparación con la policía estadounidense. Sin embargo, no estoy segura si la experiencia que estoy teniendo es diferente porque soy notoriamente extranjera.

– ¿Qué mensaje enviaría a otras mujeres que han sido víctimas de abuso

sexual en El Salvador?

Llamen a la policía y presenten una denuncia. Incluso si creen que no podrán procesar a su atacante, llamen. Incluso, presentar una denuncia ayuda a establecer estadísticas nacionales precisas sobre estos delitos. Hablen de su ataque.

Tanto la violencia doméstica como la violencia sexual se construyen sobre la misma base. Tanto el abusador doméstico como el violador inventan justificaciones para su abuso… La sociedad a menudo proporciona estas “justificaciones” a los violadores.

– ¿Cree que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos

humanos, debería ejercer más presión sobre el gobierno salvadoreño

para abordar la violencia sexual?

Creo que todos deberían presionar a todos los gobiernos (y también a sus amigos, familiares y vecinos) para abordar la violencia sexual. La comunidad internacional podría ayudar ejerciendo presión sobre el gobierno salvadoreño y también ofreciendo apoyo.

He caminado sola desde que era niña. Continuaré caminando sola, con la comprensión de que el resultado puede ser mi muerte… Hace unos días, un hombre intentó violarme, peleé con él y gané. Si esto vuelve a suceder, pelearé de nuevo.

