Muere fray Flavián Mucci, legado de amor y solidaridad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Asus 86 años de edad murió el fundador y presidente de la Asociación Agape de El Salvador, fray Flavián Mucci, sacerdote radicado en el país desde 1967, quien inspirado en San Francisco de Asís, deja un legado importante a través de su loable labor social, de amor y solidaridad en innumerables obras de caridad, para favorecer a las personas más vulnerables.

Se informó que el religioso murió la tarde de este sábado en el Hospital El Salvador, a causa del COVID-19, desde hace unos días permanecía ingresado. Su entierro se llevó a cabo la tarde de ayer, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud; el féretro fue trasladado desde el Hospital El Salvador, hasta Agape Sonzacate, departamento de Sonsonate, donde descasaran sus restos, el cortejo fúnebre fue transmitido por redes sociales para que la población participara de una forma virtual.

Nació el 1 de marzo de 1935, en la ciudad de Boston, capital del Estado de Massachussets, uno de los puertos más importantes de la Costa Atlántica de Estados Unidos, fue bautizado como Dominic John, nombre que años más tarde, al recibir su hábito tras el noviciado, le sería cambiado por el de Flavian, su ordenación sacerdotal se llevó a cabo el 15 de junio de 1963, en Nueva York. Siendo Profesor del Colegio Cristoforo Colombo, de Boston, impulsado por la sed de saber, continuó y terminó sus estudios de psicología y pastoral.

Llegó a El Salvador el 9 de julio de 1967 y se radicó en Sonsonate donde hizo diferentes obras, entre ellas la fundación de Asociación Agape de El Salvador, cuyo nombre proviene del griego que significa “Amar sin condición”, un amor maduro y perfecto, amar sin esperar recompensa, el amor que Cristo practicó. Por 43 años Agape se ha dedicado a brindar ayuda permanente y solidaria a niños, jóvenes, adultos mayores y familias vulnerables.

Como un visionario en las andaduras de la evangelización desde los medios de comunicación social también fue fundador de los medios de Radio Stereo Agape 90.1 FM, Radio Luz 97.7 FM y Agape Tv Canal 8; en 1992 fue declarado Hijo Meritísimo de El Salvador.

El religioso escribió recientemente en redes sociales que para el cristiano, amar no es una opción, no es facultativo, el cristiano o ama o no es cristiano, no hay alternativa, además, el amor es la característica del cristiano; cuando Jesús manda amar, habla en serio, no dice soportar, ni aguantar, fingir, hacer como si se amara, cuando Jesús da órdenes para amar, no afirma que es para amar solamente a los amigos, que nos aman, quieren, abrazan, besan, elogian y aplauden. “Jesús ordena amar a todos, incluso a los que no nos aman, critican, calumnian, detestan, incluso a los enemigos, sí, es difícil a veces amar como Jesús mandó, sin embargo quiero decirles que no es imposible. Jesús no iba a ordenarnos algo imposible sobre todo si recurrimos a su gracia y al poder de su Espíritu Santo. En la oración del amor se exige conocimiento, aceptación, empeño y perseverancia, teniendo siempre los ojos fijos en Jesús, pues sin él y sin la fuerza de su Espíritu no conseguiremos nada profundo ni duradero”, publicó el padre Flavián. Las muestras de condolencias fueron expresadas en redes sociales, una de ellas, la encargada de Negocios de Estados Unidos, Jean Manes, quien escribió, “mi más sentido pésame para Agape y todos los salvadoreños por la pérdida del padre Flavian Mucci. Un estadounidense que amó profundamente El Salvador y dedicó su vida a servir a otros, su legado vivirá por siempre”.