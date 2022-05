MTP denuncia que 900 trabajadores se irán de la PNC por retiro forzoso

Samuel Amaya

El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil se pronunció este jueves luego de que las altas jefaturas despidieran al menos a 700 trabajadores de la institución, los agentes administrativos han manifestado su rechazo ante la compensación que el GOES les estaría brindando, ya que no se adecúa a sus necesidades.

Los despidos son a raíz del decreto legislativo aprobado por la Asamblea Legislativa oficialista el 11 de mayo de este año, donde “aparentemente está disfrazado de dignidad, pero nosotros consideramos todo lo contrario, los compañeros no están de acuerdo con esta medida apresurada e inconsulta”, dijo Marvin Reyes, representantes del MTP. Pues el MTP sostuvo que el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, no incluyeron a nadie en la toma de esta decisión. “Hicieron este acuerdo y decreto a puerta cerrada, tendrían que haber incluido a los sectores que iban a ser afectados”, agregó Reyes.

La consulta con los diversos representantes en la PNC estaría enmarcada en aspectos democráticos, los cuales se están alejando. Para Reyes, la PNC en toda su actuación debe mantener esos principios democráticos “pero lo que estamos viendo es una acción autocrática, dictatorial y arbitraria”.

“Nosotros hemos concluido que a los jefes policiales nunca les ha interesado el tema de la pensión de los trabajadores, porque ellos ya tienen resuelta su vida de pensionados”, comentó Reyes, refiriéndose a que los jefes policiales, aparte de recibir una pensión de aproximadamente 2,000 dólares desde el 2012 cuando se pensionaron en el IPSFA, reciben su salario normal de policía.

Marvin Reyes alertó que en esta semana se van a concretizar el despido de aproximadamente de 900 trabajadores, de los cuales 750 son administrativos y 150 agentes supernumerarios, “ya está el listado hasta el día viernes (hoy), esto va ser un descalabro interno para la policía, porque son 900 plazas, entre ellas vitales como peritos de la División Antinarcóticos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, colaboradores jurídicos entre otros”.

Las plazas que estarían disponibles debido a los despidos, estarían siendo ocupadas por los familiares de las altas jefaturas; mientras tanto, dejarían afuera a los hijos de los agentes asesinados, los cuales oscilan entre los 800.

“Nosotros somos testigos de que muchos jefes policiales tienen gran cantidad de familiares, tienen esposas, hijos, primos, tíos, si solo falta que metan al chucho y al perico a trabajar en la policía, son descarados, y van a aprovechar este momento que quedarán este mil y pico de plazas para meter a su parentela”, criticó Reyes.

A los administrativos, mayores de 60 años, se les otorga un máximo de 12 salarios, mientras que al nivel operativo se les brinda una compensación de un máximo de 24 salarios.

En ese sentido, un trabajador administrativo que no quiso revelar su identidad afirmó tener 28 años de trabajar en la institución y no le parece justo que solo le brinden 12 salarios. “Hace un mes me amenazaron las pandillas por trabajar aquí, tuve que salirme de la casa con mi familia y hoy me saca la policía a la calle, no estoy pensionado, prácticamente voy a la mendicidad, porque tengo deudas que pagar y familia que mantener”, lamentó.

Álvaro Melara, ex técnico de la PNC, fue otro de los agentes administrativos que se vio afectado por la situación; en sus declaraciones ante la prensa dijo que “los administrativos hemos sido maltratados (y) discriminados”. Además, mostró un retrato de él cuando ingresó a las filas de la institución, así como un reconocimiento al mérito policial, “ahora solo me pegan una patada en el trasero”. Dijo estar preocupado ya que le quitarán la única fuente de ingreso para mantener a su familia.

El MTP pide que se establezca una mesa de diálogo entre las altas jefaturas y los agentes para garantizar un retiro digno de los uniformados. Además, piden que los 200 dólares que los agentes reciben en concepto de bono pasen al salario, ya que los agentes no han recibido un aumento salarial, “lo que reciben es un bono adicional al salario”, por lo tanto, están pensionando a los policías con base a 500 dólares y no con $700 o $800.

Piden también que se les dé vida al Fondo de Protección de los Empleados de la PNC, este fondo “nunca se le dio vida, desde 1995 que existe la Ley de la Carrera Policial, a estas alturas tuviéramos una institución fuerte y el trabajador policial recibiera beneficios adicionales a la pensión”, concluyó Reyes.

Estas propuestas ya fueron presentadas a las diferentes instituciones, pero no existe voluntad política para aprobarlos, dijeron.