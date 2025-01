MOVIR denuncia que gobierno amenaza con más muerte y dolor a inocentes

Alma Vilches

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) manifestó que a 93 años del levantamiento insurreccional de enero de 1932, donde fueron masacradas más de 30 mil víctimas indígenas y campesinas, en El Salvador con el pretexto de combatir las pandillas, el gobierno de Nayib Bukele amenaza con más muerte, tortura y dolor a miles de víctimas inocentes.

Representantes de MOVIR junto a familiares de personas capturadas arbitrariamente participaron de la ceremonia ancestral en el sitio sagrado “El Llanito”, Izalco, Sonsonate, donde las comunidades indígenas conmemoraron el 93 aniversario del genocidio de 1932.

Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, dijo que hace 93 años en Izalco y la zona occidental del país fueron cruelmente masacradas miles de víctimas, por el régimen de Maximiliano Hernández Martínez con el pretexto de combatir el comunismo.

Con ese genocidio se instauró en El Salvador un largo período de dictaduras militares prolongado por 60 años, hasta que el pueblo con su lucha y una guerra civil puso fin a ese régimen de opresión, abriendo el camino a la democracia con los Acuerdos de Paz firmados en 1992.

“Estamos recordando que hace 93 años atrás ocurrió una horrenda masacre en el país, más de treinta mil campesinos, personas humildes fueron acusadas de ser comunistas, con esa excusa, los masacraron en este lugar; ahora con la excusa de ser pandillero, también quieren hacer lo mismo con el pueblo salvadoreño”, expresó.

El 2025 inicia con la amenaza de juicios masivos y más persecución de personas inocentes, líderes sociales, políticos, ambientales y periodistas, más desalojos, cierre de escuelas, menos personal médico y de educación, además de despidos masivos y un imparable alto costo de la vida.

Este año continúa la prolongación del Régimen de Excepción el cual no tiene ninguna justificación después de 34 meses, cuando ya las pandillas están neutralizadas como lo dice el presidente Bukele, por ello, varios países han pedido la inmediata derogatoria por ser una medida violatoria de derechos humanos.

“Este día queremos ofrecer este acto de parte de las víctimas actuales, los muertos en las cárceles, recordando también esa masacre y las personas que murieron injustamente hace 93 años”, manifestó.

Según Ramírez, MOVIR está de acuerdo en que capturen a todos que pertenecen a grupos criminales, sin embargo, no están a favor que detengan a personas inocentes y con la excusa de ser pandillos el gobierno los ha condenado, sin tomar en cuenta los arraigos presentados. Hasta la fecha han presentado al presidente de la República más de 250 expedientes con todos los arraigos para declarar inocente a estas personas.

“No podemos permitir que otro gobierno abuse tanto como lo hizo en aquel momento Maximiliano Hernández Martínez, ahora la narrativa del gobierno es que todos los detenidos son criminales y terroristas, aunque en el fondo reconocen que han capturado inocentes”, sostuvo.

Dijo que la visita a Izalco es para respaldar a las comunidades indígenas por reivindicar a los mártires, ahora la lucha es contra este gobierno que quiere condenar masivamente a los inocentes, sin haber cometido ningún delito.

A la vez, recalcó que el gobierno de Bukele no ha mencionado nada de la firma de los Acuerdos de Paz, un hecho histórico en el país que paró la guerra, el exterminio, genocidio y silenció las armas. Los mártires y esas personas que murieron en el 32 también llenaron de mucha fuerza para hacer esa lucha en los años 80`s. “Este pueblo está sufriendo mucha angustia de no saber de sus seres queridos que están en las cárceles, no hay comunicación con ellos, muchos están enfermos, muy mal de salud, otros ya murieron y la familia no sabe qué pasó con ellos”, enfatizó el dirigente de MOVIR.

Consideró que una matanza horrenda como la de 1932 no puede quedar en el olvido, por lo cual, piden justicia y no se olviden esas personas quienes murieron luchando por sus propios derechos, como lo están haciendo ahora, las víctimas del Régimen de Excepción que luchan por su libertad, porque se les respete sus derechos humanos, pero nadie nos escucha.

